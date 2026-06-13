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Hussein Hamdy

Traduzido por

De La Fuente: Estávamos muito preocupados com a lesão de Yamal... E a ausência desse jogador é dolorosa

L. de la Fuente
L. Yamal
F. Lopez
Espanha
Barcelona
Copa do Mundo
Espanha

Uma Copa do Mundo diferente

Luis de La Fuente, técnico da Espanha, falou sobre os últimos preparativos da La Roja para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao jornal espanhol “As”, Lafuente disse: “Qual é a situação dos lesionados Lamine Yamal, Víctor Muñoz e Nico González? Vamos dar um passo de cada vez. Eles estão melhorando a cada dia, e o tratamento e as orientações que os clubes nos forneceram correspondem perfeitamente à realidade. Estamos acompanhando a situação e dando continuidade a este trabalho que estava planejado. Todos estarão à disposição contra Cabo Verde, mas isso não significa que vão jogar”.

E acrescentou: “Esta é uma corrida de longa duração e, por muitas razões, é preciso distribuir os esforços dos jogadores. Será um Mundial muito diferente e único. Muitas viagens, pouca recuperação, pouco descanso, calor, mudanças de altitude... Isso, por si só, vai desgastar mais do que o próprio jogo. É preciso cuidar muito deles. O aspecto físico será decisivo neste Mundial.”

Quando perguntaram a Lavuente: “Vocês ficaram com medo por causa da situação do Yamal?”, ele respondeu: “Estávamos muito preocupados. Porque vimos que era uma lesão que não o afastaria por três meses, nem por dois, mas com certeza esse mês e meio poderia se estender por mais tempo”.

E acrescentou: “Os prazos finais de recuperação que estão sendo cumpridos são excepcionais em termos de previsão e qualidade do tratamento. E todos nós... não estamos surpresos, mas estamos muito felizes. Muito felizes porque vemos que a recuperação está antecipando os prazos, e Yamal se sente melhor a cada dia. Isso nos leva a pensar que ele estará em condições ideais para a primeira partida”.

E continuou: “Yamal está plenamente ciente de que chegou à Eurocopa ainda criança e agora é uma estrela... É um jogador extremamente maduro em termos futebolísticos e, além de seu talento, isso faz com que falemos muito sobre ele e que ele demonstre em campo, com uma naturalidade extraordinária, todo o seu potencial, qualidade, capacidades e ambições. Nós comemoramos isso, mas continuo dizendo que ele tem 18 anos e devemos continuar cuidando dele, devemos continuar protegendo-o e devemos continuar acompanhando-o. Porque ele ainda passará por muitas oscilações, e isso é natural.”

E continuou: “É preciso manter sempre os pés de Yamal no chão. Ele está aproveitando isso agora, mas não devemos duvidar nunca e devemos permanecer próximos dele. É um bom momento para se provar e mostrar todo o seu potencial futebolístico. Ele é obcecado, está mentalmente preparado e pensa na Copa do Mundo”.

Lafuente foi questionado: “Houve decisões complexas na sua carreira... No seu livro, o senhor diz que a exclusão de Ramos foi a coisa mais difícil que teve de fazer em toda a sua vida... Como foi a conversa com Carvajal e Morata antes da exclusão?” Ele respondeu: “Olha, em Las Rozas recebemos a visita de Álvaro Morata. Se vocês vissem a alegria que havia no vestiário quando estávamos com ele... Lembramos dos momentos que vivemos, que vivemos e que ainda podemos viver. São duas pessoas fortemente ligadas emocionalmente a este time. Foram grandes líderes... São os melhores. Deixaram um legado indelével e uma escola de liderança e profissionalismo.”

E concluiu: “As ausências que mais doem são as causadas por lesões, como a de Fermin López... É um jogador de futebol que estava em um momento fantástico, excepcional, caminhando com confiança e segurança... Poderia ter sido o seu Mundial, mas ele caiu por causa de uma lesão... Não existe lesão boba, mas todas são extremamente dolorosas. São essas que doem... Essas ausências doem.”

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