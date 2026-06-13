De La Fuente: Estávamos muito preocupados com a lesão de Yamal... E a ausência desse jogador é dolorosa

Luis de La Fuente, técnico da Espanha, falou sobre os últimos preparativos da La Roja para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao jornal espanhol “As”, Lafuente disse: “Qual é a situação dos lesionados Lamine Yamal, Víctor Muñoz e Nico González? Vamos dar um passo de cada vez. Eles estão melhorando a cada dia, e o tratamento e as orientações que os clubes nos forneceram correspondem perfeitamente à realidade. Estamos acompanhando a situação e dando continuidade a este trabalho que estava planejado. Todos estarão à disposição contra Cabo Verde, mas isso não significa que vão jogar”.

E acrescentou: “Esta é uma corrida de longa duração e, por muitas razões, é preciso distribuir os esforços dos jogadores. Será um Mundial muito diferente e único. Muitas viagens, pouca recuperação, pouco descanso, calor, mudanças de altitude... Isso, por si só, vai desgastar mais do que o próprio jogo. É preciso cuidar muito deles. O aspecto físico será decisivo neste Mundial.”

Quando perguntaram a Lavuente: “Vocês ficaram com medo por causa da situação do Yamal?”, ele respondeu: “Estávamos muito preocupados. Porque vimos que era uma lesão que não o afastaria por três meses, nem por dois, mas com certeza esse mês e meio poderia se estender por mais tempo”.

E acrescentou: “Os prazos finais de recuperação que estão sendo cumpridos são excepcionais em termos de previsão e qualidade do tratamento. E todos nós... não estamos surpresos, mas estamos muito felizes. Muito felizes porque vemos que a recuperação está antecipando os prazos, e Yamal se sente melhor a cada dia. Isso nos leva a pensar que ele estará em condições ideais para a primeira partida”.

E continuou: “Yamal está plenamente ciente de que chegou à Eurocopa ainda criança e agora é uma estrela... É um jogador extremamente maduro em termos futebolísticos e, além de seu talento, isso faz com que falemos muito sobre ele e que ele demonstre em campo, com uma naturalidade extraordinária, todo o seu potencial, qualidade, capacidades e ambições. Nós comemoramos isso, mas continuo dizendo que ele tem 18 anos e devemos continuar cuidando dele, devemos continuar protegendo-o e devemos continuar acompanhando-o. Porque ele ainda passará por muitas oscilações, e isso é natural.”

E continuou: “É preciso manter sempre os pés de Yamal no chão. Ele está aproveitando isso agora, mas não devemos duvidar nunca e devemos permanecer próximos dele. É um bom momento para se provar e mostrar todo o seu potencial futebolístico. Ele é obcecado, está mentalmente preparado e pensa na Copa do Mundo”.

Lafuente foi questionado: “Houve decisões complexas na sua carreira... No seu livro, o senhor diz que a exclusão de Ramos foi a coisa mais difícil que teve de fazer em toda a sua vida... Como foi a conversa com Carvajal e Morata antes da exclusão?” Ele respondeu: “Olha, em Las Rozas recebemos a visita de Álvaro Morata. Se vocês vissem a alegria que havia no vestiário quando estávamos com ele... Lembramos dos momentos que vivemos, que vivemos e que ainda podemos viver. São duas pessoas fortemente ligadas emocionalmente a este time. Foram grandes líderes... São os melhores. Deixaram um legado indelével e uma escola de liderança e profissionalismo.”

E concluiu: “As ausências que mais doem são as causadas por lesões, como a de Fermin López... É um jogador de futebol que estava em um momento fantástico, excepcional, caminhando com confiança e segurança... Poderia ter sido o seu Mundial, mas ele caiu por causa de uma lesão... Não existe lesão boba, mas todas são extremamente dolorosas. São essas que doem... Essas ausências doem.”