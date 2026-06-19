De La Fuente: Criticar o Rodri é um insulto... e vocês nem ousariam fazer isso com os outros!

Luis de La Fuente, técnico da Espanha, defendeu o capitão da equipe, Rodri, contra as críticas que descreveu como “ofensivas”, após o empate surpreendente contra Cabo Verde, afirmando, ao mesmo tempo, que sua equipe vai melhorar na segunda partida da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita.

A seleção da Espanha, atual campeã europeia, ficou no empate sem gols contra Cabo Verde, que participa pela primeira vez da Copa do Mundo, fazendo com que todas as seleções do Grupo H ficassem empatadas com um ponto cada antes das partidas deste domingo.

A mídia espanhola questionou as escolhas de De la Fuente quanto à escalação e às substituições, depois que ele escalou Gavi e Ferran Torres como alas e demorou a fazer sua primeira substituição até os 71 minutos, apesar de buscar o gol da vitória. Além disso, criticaram o desempenho de jogadores de destaque, principalmente o astro do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro, Rodri, considerando que ele estava desacelerando o ritmo de jogo da equipe.

De la Fuente disse, em declarações à rádio espanhola “Cadena Cope”: “Parece-me extremamente ofensivo que as pessoas digam isso sobre o melhor jogador do mundo. Será que diriam isso sobre outros que consideram os melhores do mundo? Acho que não ousariam fazer isso”.

De La Fuente acrescentou: “Mas, por ser espanhol, dizemos coisas sobre nossos jogadores que não dizemos sobre os outros... Rodri é o melhor jogador do mundo. Mesmo que esteja apenas 50% em forma, ele é melhor do que a maioria dos outros meio-campistas do mundo. Ele nos dá clareza, visão e equilíbrio; Rodri é uma fonte de inspiração para nós.”

De La Fuente havia confirmado antes da partida que Lamine Yamal estava em “condição ideal”, mas esperou até os 71 minutos para colocá-lo em campo; o astro do Barcelona causou impacto imediato assim que entrou.

Também pairam dúvidas sobre a preparação física de Nico Williams, Victor Muñoz — que assinou com o Liverpool na quinta-feira — e Mikel Merino, mas De la Fuente enfatizou que os jogadores recuperarão seu nível na hora certa.

De la Fuente continuou: “Não há motivo para preocupação, eles estarão disponíveis no momento em que precisarmos deles. No domingo, terão mais minutos em campo e, na terceira partida contra o Uruguai, estarão em uma condição muito melhor”.

De la Fuente continuou: “No último Euro (vencido pela Espanha em 2024), Dani Olmo se juntou à equipe mesmo lesionado; ele poderia ter ficado em casa, mas decidimos arriscar com ele. Olmo veio, se recuperou e foi o artilheiro do torneio; ninguém se lembra disso agora, mas eu me lembro”.

Yamal chegou ao torneio numa corrida contra o tempo para se recuperar de uma lesão muscular sofrida pelo Barcelona em abril passado, e De la Fuente não confirmou se ele será titular contra a Arábia Saudita ou se entrará como reserva novamente.

De la Fuente concluiu: “Vamos avaliar a situação. Os jogos se decidem no segundo tempo; não há muitos jogos que se ganham nos primeiros 45 minutos. Vamos avaliar se é melhor para nós que ele comece como titular ou se devemos aproveitar o cansaço do adversário nos minutos finais, quando Lamine pode ser decisivo. Tudo vai depender do andamento da partida.”