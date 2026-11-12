De la Fuente anuncia o retorno de Yamal para o duelo contra a Inglaterra: ele poderia ter jogado contra a República Tcheca!

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Luis de la Fuente finalmente respirou aliviado. Após uma semana de relatórios médicos, dúvidas e polêmicas, o técnico da seleção espanhola confirmou que Lamine Yamal está pronto para o confronto contra a Inglaterra, e que o craque do Barcelona estará presente na partida decisiva que definirá o líder do grupo.

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De la Fuente esclareceu, durante declarações à imprensa após a vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca reproduzidas pelo "Sport", que Yamal se sente bem melhor e se juntará aos companheiros amanhã, assim como Mikel Oyarzabal, que também se sente melhor e vai se integrar ao time.

Sobre a partida, ele disse: como esperávamos, enfrentamos uma equipe ofensiva que aproveitou sua superioridade física e sua habilidade nas bolas paradas, o que criou pressão sobre a nossa defesa. Desperdiçamos chances que normalmente não desperdiçamos. Eles exploraram nossos pontos fracos perto de sua área para lançar contra-ataques. Se tivéssemos aproveitado algumas de nossas chances, as coisas teriam sido mais tranquilas. Só nos acalmamos depois que o placar ficou em 2 a 0".

Quanto à condição física, o treinador espanhol afirmou: temos boas notícias. Lamine Yamal está em excelente forma e está ansioso para se juntar à concentração amanhã, Mikel também. Um deles vai chegar ao meio-dia e o outro pouco depois, mas ambos estarão conosco amanhã".

Sobre o confronto com a Inglaterra, De la Fuente explicou: "Considerando o nível das duas equipes, esperávamos que a partida fosse como uma final de Copa do Mundo ou de Eurocopa. Qualquer uma das duas equipes é capaz de vencer, é uma oportunidade de assistir a dois dos melhores times do mundo. Queremos manter esse ímpeto e essa sequência de vitórias".

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Lamine e Oyarzabal vão treinar com o restante do time às sete da noite em Las Rozas, sendo eles os dois jogadores que faltaram na equipe que venceu em Praga por 2 a 0, com gols de Álex Baena de pênalti e de Marc Pubill no último minuto dos acréscimos, levando o time a conquistar a pontuação máxima de 15 pontos em 15.

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De la Fuente, que acompanhou a condição do ponta durante toda a semana, acrescentou: "Lamine está feliz de voltar ao time".

Seu atraso gerou certa polêmica, mas o treinador tratou de apaziguar a situação dizendo: Lamine não goza de nenhum privilégio especial. O jogador do Barcelona fará duas sessões de treino antes da partida, e De la Fuente já indicou que ele começará como titular.

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Lamine permaneceu em Barcelona por causa de uma leve inflamação no joelho direito, pois a ressonância magnética mostrou a presença de inflamação e acúmulo de líquido na articulação, e a comissão médica decidiu que era melhor tratá-lo ali em vez de viajar para Praga.

De la Fuente reconheceu que ele poderia ter jogado contra a República Tcheca, mas que o risco não valia a pena com a aproximação da partida de domingo.

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Já Oyarzabal, sua situação não tem relação com questões esportivas, pois o treinador explicou: "Mikel Oyarzabal se atrasou porque se tornou pai, e havia desfalcado a partida de Praga por causa de uma gripe".

E agora, todas as atenções se voltam para o domingo em Madri, onde Espanha e Inglaterra se enfrentarão em uma partida que será como uma final antecipada, e que revelará se a Espanha é capaz de manter sua sequência de vitórias com a presença de seu principal craque.