Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, cortou pela raiz qualquer conversa sobre acomodação ou saturação por parte dos campeões mundiais, afirmando em tom bastante claro, antes do aguardado confronto contra a Inglaterra no estádio de Wembley, que sua equipe está sedenta por escrever ainda mais história.

Essa declaração decisiva chega em um momento em que a seleção espanhola vive uma euforia sem precedentes após reunir os títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo, em meio a uma enxurrada de elogios que muitos veem como uma arma de dois gumes, capaz de empurrar a equipe rumo à confiança excessiva. São receios que De la Fuente considerou que o duelo contra a Inglaterra será o antídoto ideal para superar.

Mensagem decisiva: o melhor ainda está por vir

O treinador espanhol não deixou qualquer margem para dúvida quando questionado sobre o risco da acomodação, respondendo com firmeza: "Não vamos relaxar, com certeza, não estamos satisfeitos, estamos extremamente motivados e queremos continuar escrevendo história. A Inglaterra ocupa a terceira posição no ranking, e tudo é possível, mas isso não vai acontecer por negligência. Eu garanto. O melhor ainda está por vir".

O filho da região de La Rioja ressaltou que o espírito de seus jogadores continua no auge, dizendo: "Ainda temos espaço para melhorar, não há espaço para acomodação, temos novos objetivos, queremos continuar evoluindo".









Elogio ao adversário e justificativa antecipada

Um dos principais argumentos de De la Fuente para não temer a falta de ambição de sua equipe é a força do próprio adversário. Ele afirmou: "A Inglaterra é uma equipe excelente, chegou à semifinal da Copa do Mundo e à final da Eurocopa duas vezes, vamos dar o nosso melhor nesta partida importante contra um adversário extremamente aguerrido".

O treinador garantiu que, se acontecer uma derrota em Wembley, ela não terá como causa a falta de motivação: "No futebol, mesmo que você seja o melhor, pode perder. Vivemos um momento de confiança e segurança, contra a Inglaterra tudo é possível; eles ocupam a terceira posição no ranking da Fifa, uma grande potência do futebol".









Reconhecimento do impacto da Copa do Mundo

De la Fuente não foi diplomático quando questionado sobre o novo sistema que impõe a disputa de quatro partidas em uma única data Fifa, atacando-o com franqueza: "O novo sistema não é compreensível, jogar quatro partidas em dez dias, não é o mais adequado".

Ele também não negou que a conquista da Copa do Mundo mudou completamente sua vida, explicando: "Depois de vencer a Eurocopa, o reconhecimento popular foi importante, mas a Copa do Mundo está em um patamar totalmente diferente. Agora sou mais conhecido em todos os países, e isso é algo maravilhoso, quando as pessoas nos veem, vêm até nós para nos agradecer pelo que oferecemos a elas, isso me deixa ainda mais feliz".

Ele encerrou sua fala com uma mensagem de tranquilidade sobre o futuro da seleção na posição de lateral-direito e nas demais posições: "Olhando para o futuro, o que virá depois de nós nos deixa muito confiantes, serão jogadores de altíssimo nível".











