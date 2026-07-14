De la Fuente: “A França é uma das melhores seleções do mundo; a Espanha é a melhor seleção do mundo”

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, comenta a vitória na semifinal contra a França. Veja o que ele disse à DAZN: “É difícil explicar o que estou sentindo. É algo muito próximo da felicidade, do orgulho, de todo o trabalho realizado junto com este grupo extraordinário. Fizemos o melhor possível e nos falta apenas um passo”. -









“Estou com muita tensão, muita responsabilidade. É preciso tempo para assimilar isso. Quando começamos, há quatro anos, tínhamos essa ideia, que nos trouxe até aqui. Estou orgulhoso”.





Sobre a vitória contra a França

“Hoje jogamos contra uma das melhores seleções do mundo, mas contra ela estava a melhor seleção do mundo: a minha. Meus jogadores deram tudo de si em campo”