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De la Fuente: “A França é uma das melhores seleções do mundo; a Espanha é a melhor seleção do mundo”

França x Espanha
França
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Luis de la Fuente, técnico da Espanha, comenta a vitória na semifinal contra a França. Veja o que ele disse à DAZN: “É difícil explicar o que estou sentindo. É algo muito próximo da felicidade, do orgulho, de todo o trabalho realizado junto com este grupo extraordinário. Fizemos o melhor possível e nos falta apenas um passo”. -



“Estou com muita tensão, muita responsabilidade. É preciso tempo para assimilar isso. Quando começamos, há quatro anos, tínhamos essa ideia, que nos trouxe até aqui. Estou orgulhoso”.


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Sobre a vitória contra a França

“Hoje jogamos contra uma das melhores seleções do mundo, mas contra ela estava a melhor seleção do mundo: a minha. Meus jogadores deram tudo de si em campo”

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