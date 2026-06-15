De La Fuente: A bola não quis entrar no gol de Cabo Verde

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, lamentou o empate sem gols inesperado contra Cabo Verde, na noite desta segunda-feira, em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente disse em declarações à imprensa após a partida: “Isso é futebol, e ele nos ensina que não existem adversários fáceis. Temos que continuar trabalhando no nosso estilo, melhorar a finalização das jogadas e ser mais eficazes na frente do gol”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Sabemos que deveríamos ter vencido a partida de hoje, considerando as oportunidades que tivemos. Esse é o tipo de jogo que permite criar muitas chances, mas nos faltou a determinação necessária”.

E continuou: “Eles são uma equipe muito organizada, com uma força física enorme. Desde o primeiro minuto, percebemos o posicionamento defensivo recuado deles, com praticamente todos os dez jogadores posicionados na frente da grande área. É muito difícil criar espaço nessas condições”.

E completou: “Em alguns momentos, faltaram alguns passes precisos para confundir o adversário. Quando a bola não quer entrar, ela não entra.”

E continuou: “Houve chutes e oportunidades, e vontade de decidir o jogo rapidamente. Temos que continuar assim; sabíamos que este jogo seria muito difícil, e esses são jogos difíceis de vencer. Faltou-nos aquele toque técnico, aquela qualidade no toque final que esses jogadores têm”.

Sobre a participação de Neco Williams e Lamine Yamal no segundo tempo, explicou: “O objetivo é dar a eles tempo suficiente para jogarem gradualmente, para que possam evoluir. O foco agora está no jogo contra a Arábia Saudita. Todos nós precisamos continuar melhorando e evoluindo. Estamos confiantes de que ambos têm um bom desempenho, e tínhamos certeza de que era o momento certo”.