De La Cruz vai da quase prisão ao protagonismo pelo River na Libertadores

O meio-campista, irmão do santista Carlos Sánchez, teve dias tensos antes de garantir os argentinos na semifinal

Nicolás de La Cruz, meio-campista do , foi do inferno ao céu nos últimos dias. No , onde os Millonarios fariam o duelo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño, o irmão de Carlos Sánchez, do , recebeu voz da prisão da polícia local na véspera do jogo decisivo. Nesta quinta-feira (29), fez um golaço que ajudou os argentinos a avançarem para as semifinais, onde enfrentarão agora o arquirrival .

A história que levou De La Cruz às páginas policiais é estranha. Em 2016, durante jogo contra o , válido pela Libertadores sub-20 e realizado no Paraguai, o então jogador do de Montevidéu foi acusado de ter agredido dois policiais. A confusão não foi além do que já é bem conhecido em jogos sul-americanos, mas não impediu que dias depois De La Cruz e outros quatro jogadores fossem autuados por “resistência à autoridade”.

Quando recebeu, na última quarta-feira (28), voz de prisão por parte das autoridades paraguaias, a situação surpreendeu tanto o advogado do atleta quanto o Liverpool de Montevidéu, que garantiu que o caso já havia sido arquivado pela Conmebol. De qualquer forma, o meio-campista de 22 anos prestou depoimento e, no mesmo dia, voltou para a concentração, deixando de pensar nas desventuras jurídicas para pensar no duelo contra o Cerro Porteño.

Em tom premonitório, o presidente do River Plate, Rodolfo D’Onofrio não escondeu a revolta com o acontecido e disparou: “vocês não sabem o que é provocar um uruguaio, agora terão que bancar”.

Com uma vantagem de 2 a 0 construída no duelo de ida, o River Plate fez um péssimo primeiro tempo e desceu para os vestiários perdendo por 1 a 0, com medo de uma eliminação. Entretanto, os comandados de Marcelo Gallardo voltaram melhores e não tardaram a empatar. E quis o destino que Nico De La Cruz acertasse um lindo chute, indefensável para Carrizo, garantindo o 1 a 1 e empate que levou adiante os atuais campeões.

Mas, ao contrário do que disse o presidente de seu clube, o meio-campista garantiu não ter ficado chateado com a situação e destacou o apoio dos companheiros de time: “Eu não estava zangado, sempre fiquei tranquilo. Se houve uma coisa que sempre passei para a minha família, ontem, foi tranquilidade. Foi assim que me fizeram sentir na acusação e no tribunal. É claro que foi uma manhã pouco normal, mas em todos os momentos eu senti o apoio dos meus companheiros”, disse para a Fox Sports.

"Siempre estuve tranquilo, en todo momento sentí el respaldo del Club y de mis compañeros. Hicimos un gran trabajo".



✍️🏼 Nico De La Cruz, el hombre de la noche 👏🏼#JuntosSomosMásGrandes ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BtZXgGk0VN — River Plate (@RiverPlate) August 30, 2019

“Eu não me lembro de ter feito um gol assim, raspando o travessão. Mas além do gol, acho que fizemos um grande trabalho. O trabalho de equipe foi muito bom, soubemos reagir ao que o rival ia propor, entendemos de boa maneira e merecemos a vitória”, completou.

Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa:



🔊 "Quiero remarcar una vez más la fortaleza anímica y mental de este grupo de jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Cuando pasan cosas como las de Nico, lo único que nos queda es enfocarnos en lo que somos como grupo de trabajo". pic.twitter.com/LCW815UMvA — River Plate (@RiverPlate) August 30, 2019

Já o técnico Marcelo Gallardo exaltou não a penas a força mental do meio-campista, mas de todo o seu elenco: “Quero reiterar, mais uma vez, a força anímica e mental deste grupo de jogadores, dirigentes e comissão técnica. Quando acontecem coisas como as do Nico, o único que resta é focarmos no que somos como grupo de trabalho”.

No final das contas, deu certo.