De Jong sonha seguir passos de Messi e se aposentar no Barcelona

Meio-campista holandês de 21 anos deixa claro que existe uma grande expectativa para o meio do ano, quando se tornará jogador do Barcelona

Frenkie De Jong não esconde a expectativa que vive diante da iminente ida para o Barcelona no meio do ano. Já negociado com a equipe catalã, o holandês afirmou que seu objetivo é ter a mesma relação que Lionel Messi tem com o clube.

"Paris Saint-Germain era uma boa opção, mas o Barcelona sempre foi um sonho. Eu estou feliz com meu contrato de cinco anos. Se tudo der certo, as chances são de que eu nunca saia, assim como o Messi", falou Frenkie ao Het Kontakt.

De Jong foi contratado pelo Barcelona junto ao Ajax por 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 315 milhões) e terá inicialmente cinco temporadas para atuar com a camisa blaugrana.

(Foto: ProShots)

Como parte da negociação pelo atleta, o Barcelona aceitou não contar com ele em janeiro, para deixá-lo por mais seis meses no Ajax, que briga pelo título da Eredivisie e está em segundo lugar, atrás do PSV Eindhoven. Portanto, seu vínculo como jogador do Barcelona começa oficialmente dia 1º de julho.

"Jogar com a 21 seria legal, porque é o meu tipo de número. A seleção [dos números] para a nova temporada ainda não foi anunciada, então eu vou precisar esperar para ver. Há a ideia de jogar com 'Frenkie' escrito na parte de trás da camisa. A Nike prefere isso pelo ponto de vista do merchandising. Eu não tenho certeza do que quero fazer", disse o meia de 21 anos.