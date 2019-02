De Jong rasga elogios ao Barcelona em entrevista: "Clube dos meus sonhos"

O jogador neerlandês assinou contrato com o clube catalão até junho de 2024, e só chega ao Camp Nou no fim da temporada

Frenkie De Jong concedeu a sua primeira entrevista como jogador do Barcelona ao site oficial do clube, e fez declarações à equipe azulgrana.

“Sempre foi o Barça. Quando eu era pequeno só queria jogar no Barça. Eu gosto dos jogadores, gosto do estilo de jogo... o Barça é a equipe dos meus sonhos”, disse o holandês, contratado nesta última janela de transferências por cinco temporadas.

De Jong também contou sobre sua emoção ao assinar com o clube catalão, e que tentou não exagerar nas comemorações.

“Foi tudo muito emocionante, eu estava muito feliz por tomar essa decisão, mas não pude comemorar muito porque estamos no meio da temporada”, disse o meia, que só passará a vestir a camisa azulgrana no final desta temporada.

O jogador de 21 anos também destacou seu desejo de sempre querer a bola, mas reconhece que tem “muitas coisas a melhorar”.

“É a minha característica principal. Mas tenho muitas coisas a melhorar: marcar mais gols, dar mais assistências, melhorar o lado defensivo, ser uma pouco mais forte, aperfeiçoar a perna esquerda...”, disse.

“Por mim posso jogar nas três posições, veremos em qual me encaixo melhor. Meu sonho agora é me tornar um jogador importante para o clube. Espero ganhar muitos títulos. O estilo do Barça e Ajax são muito semelhantes. Os dois querem jogar um bom futebol e ter grande posse de bola. Se eu tenho o estilo do Barça? Bem, tem que avaliar quando eu jogar aqui, agora não posso dizer (risos)”, disse o jovem em tom humilde e alegre.

Por fim, De Jong mandou um recado aos torcedores blaugranas: “Estou desejando começar a nova temporada. Espero passa-la muito bem. Nos vemos, fins aviat (até logo)”, concluiu.