De Jong elogia o Barcelona mas nega acerto: "Minha carreira não é passeio"

Meio-campista holandês elogia o Barcelona, mas faz questão de negar acerto com clube catalão

As especulações e questões ao redor de Frenkie De Jong não param. O jovem meio-campista holandês de 21 anos é um dos principais alvos de vários gigantes europeus para a janela de transferências do meio do ano. Os dois principais interessados são o PSG e o Barcelona. Sobre o time catalão, De Jong afirmou que é "um clube muito bom", mas assegurou que qualquer decisão será tomada depois de muita reflexão para não se preciptar.

Em entrevista à Fox Sports, o holandês afirmou: "Não devo tomar minha carreira como um passeio turístico. Temos que esperar".

De Jong é titular absoluto no Ajax. Muito destacado pela qualidade no passe e na organização de jogo, o jovem tem em média 80 passes por partida, com 92% de aproveitamento. Isso o torna um importante candidato a times que tenham na posse de bola a sua arma preferida. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

O jogador afirma que prefere a discrição e não gostaria de falar publicamente sobre seu destino, mas entende que será muito difícil manter as negociações em segredo.

(Foto: ProShots)

"Não sei se vou dizer em público o que vou fazer. Manter em segrego será difícil, portanto, talvez eu tenha que falar. Está claro que não vou revelar os detalhes. Não vou tomar nenhuma decisão apressada, mas prefiro resolver isso bem rápido", disse Frenkie.

Além do PSG e do Barça, De Jong é alvo de times como Bayern de Munique, Juventus e Manchester City.