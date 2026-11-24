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Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, falou sobre a ambição de conquistar a Champions League, garantindo que o torneio é um objetivo principal do time catalão nesta temporada. Ele também revelou o que pensa sobre atuar como zagueiro, antes do duelo contra o Sabah, do Azerbaijão.

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O astro holandês demonstrou confiança na capacidade do Barcelona de brigar pelo título continental, embora tenha admitido que o time ainda precisa melhorar em alguns aspectos, e apontou o Paris Saint-Germain como o grande favorito, na sua opinião, para conquistar o torneio.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Sabah na noite de amanhã, quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O time catalão busca mais uma vitória para fortalecer sua posição na corrida pela classificação direta às oitavas de final.

Sobre a ambição de vencer a Champions League, De Jong afirmou: “Acho que temos competido com força na Champions League nos últimos anos, e todo ano se espera que conquistemos o título. Este ano não será diferente. É verdade que temos mais experiência. É o nosso objetivo, mas, se não vencermos, a temporada não será ruim. Estamos confiantes na nossa capacidade de competir”.

O jogador do Barcelona acrescentou, segundo o jornal Mundo Deportivo: “Para mim, o Paris Saint-Germain é o grande favorito, e também nos venceu nesta temporada. Precisamos melhorar, e vamos ver o que acontece no fim da temporada”.

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O astro holandês também falou sobre o impacto da lesão que o afastou dos jogos do Barcelona, garantindo que recebeu grande apoio de todos os funcionários do clube durante o período de ausência: “Já disse isso várias vezes. Acho que os momentos em que as pessoas não estão ao meu lado são quando não jogo. Quando me lesionei, foi difícil voltar, mas todos no clube me apoiaram. Tento aproveitar o futebol”.

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Sobre a relação com o técnico Hansi Flick e a possibilidade de ser utilizado como zagueiro, De Jong explicou que tudo começou nos treinos, quando o treinador quis testar suas capacidades na posição: “Em alguns treinos, Flick me colocou ali para ver como eu me sairia. Contra o Alavés, acho que ele precisava de mim como zagueiro, e foi aí que tudo começou”.

Sobre a capacidade de atuar em mais de uma posição, ele acrescentou: “Como eu disse antes, estou me sentindo muito bem. Quando você está no Barcelona, precisa sempre provar o seu valor. Quanto à versatilidade, eu me considero um meio-campista, e todos sabem que jogo nessa posição, mas, se o time ou o treinador precisar de mim, sempre farei isso”.

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O meio-campista holandês comentou ainda a ausência de Lamine Yamal no duelo contra o Sabah, garantindo que o time sentirá falta das qualidades do jovem jogador, mas ressaltou que o Barcelona tem um grupo de jogadores de alto nível capaz de suprir sua ausência.

“Quando falta um jogador como o Lamine, a ausência sempre é sentida. É um jogador que resolve muita coisa sozinho e tem um talento excepcional. Quando um jogador como ele não está, com certeza sentimos falta, mas temos um time muito talentoso e precisamos ser capazes de vencer sem ele”, disse.

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Questionado se sente que perdeu importância na equipe titular após voltar de lesão, De Jong respondeu: “Não. Eu me lesionei e agora voltei, e tenho muita confiança em mim mesmo. Vamos ver como as coisas vão andar, mas é claro que quero ser titular, como sempre”.

Ele também falou sobre a relação com Flick, a braçadeira de capitão e o impacto da lesão sofrida durante o verão europeu, reforçando que quer se concentrar no momento atual: “Já falei muito sobre a lesão e sobre o que aconteceu no verão. Minha relação com o treinador é boa. Agora me sinto bem, estou forte e tento me concentrar no que está acontecendo agora”.

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Sobre a sequência de jogos ao longo da temporada, De Jong explicou que os jogadores do Barcelona estão acostumados a disputar muitas partidas e não se preocupam com o calendário apertado: “Estamos acostumados a jogar muitas partidas. Normalmente, fazemos dois ou três jogos por semana. Estamos preparados e também gostamos de disputar esse tipo de jogo de Champions League. Sentimos o cansaço, mas estamos bem treinados”.

O jogador do Barcelona falou ainda sobre a vitória contra o Villarreal, apesar do início difícil da partida, quando o time sofreu dois gols nos primeiros minutos: “Não há problema nisso. Estávamos perdendo por 2 a 0 aos sete minutos. O primeiro gol saiu de um erro técnico que resultou num belo gol do Villarreal, e o segundo foi parecido. Criamos muitas chances, e eles não. Para mim, a vitória foi merecida. Não acho que começar mal as partidas seja um problema”.

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De Jong encerrou suas declarações falando sobre a importância de começar bem contra o Sabah e alertou para a dificuldade do confronto: “É importante começarmos bem cada partida. O Sabah joga muito bem, e precisamos estar no nosso melhor para vencê-lo”.