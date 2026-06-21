De Jong ataca seus críticos: “Muitas pessoas não entendem nada de futebol”

Frenkie de Jong, meio-campista da seleção holandesa e do Barcelona, afirmou que há muitas pessoas que falam sobre futebol sem compreender verdadeiramente seus mecanismos, ressaltando que as críticas dirigidas a ele são exageradas e, às vezes, visam apenas a fama.

Essas declarações foram feitas após o jogador ter sido titular na goleada de sua seleção sobre a Suécia por 5 a 1 no estádio NRG, em Heuston, pelo Grupo 6, mesmo com dúvidas sobre sua capacidade de disputar a partida.

De Jong não hesitou em enviar uma mensagem forte e direta aos críticos após o término da partida, em declarações à rede “SBS6”, onde disse: “Tenho a sensação de que muitas pessoas não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não compreendem, se é que me entendem. Isso não é algo ruim, pois permite que todos falem sobre o assunto, mas essa é a verdade”.

O astro do Barcelona continuou defendendo seu estilo de jogo, dizendo: “Ouço pessoas dizendo que eu não faço passes longos em profundidade, mas isso não é verdade. Elas simplesmente não prestam atenção à partida. Depende da natureza do confronto e também do momento certo. Você pode dar aquele passe longo em profundidade, mas, no fim das contas, a bola sempre vai parar no goleiro. Sim, acho que algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Talvez eu deva sentar com elas em algum momento. Depende também do momento em si, se há um jogador correndo ou não, e como ele está correndo”.

De Jong criticou o exagero na avaliação do desempenho dos jogadores, explicando, após o término da partida contra a Suécia, que aceita críticas e discussões como parte do futebol, desde que sejam baseadas em critérios objetivos e sem exageros, ao afirmar: “Acho que, de modo geral, na Holanda podemos valorizar um pouco mais os jogadores. É claro que você pode criticar se achar que um jogador não está fazendo uma boa partida; isso é natural e não vemos problema nisso. Mas, muitas vezes, a situação é exagerada a ponto de o jogador ser imediatamente rotulado como ruim.”

E De Jong concluiu: “Temos muitos jogadores que atuam no mais alto nível há anos, ou em um nível elevado. Todos eles são bons jogadores. Qualquer um pode ter uma partida ruim, e não há problema se for criticado por isso. Mas todo mundo quer dizer o que bem entende, e tenho a sensação de que, no fim das contas, fazem isso para ganhar notoriedade e se destacar.”