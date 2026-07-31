Na disputa pela transferência com o 1. FC Köln, os dois clubes seguem bem distantes. Como o Bild informa agora, os dirigentes de Dortmund definiram por isso uma linha clara: os 50 milhões de euros exigidos "de forma alguma" entram em cogitação para o BVB. Embora a oferta atual ainda deva ser ligeiramente melhorada, na taxa de transferência "teria de começar com 4 - só assim o negócio ainda pode acontecer", escreve o tabloide.

Há pouco tempo, o diretor esportivo do Köln, Thomas Kessler, havia se manifestado sobre o futuro do jogador de 19 anos e dado a palavra final. Segundo ele, até agora não há nenhuma oferta concreta à mesa que justifique negociações sérias. De acordo com o Bild , o Dortmund oferece atualmente 34 milhões de euros como valor fixo, que poderia subir para até 44 milhões de euros com bônus. No entanto, os Bodes só considerariam uma venda a partir de uma taxa de transferência garantida de 45 milhões de euros, diz a publicação.

Assim, Kessler se mostra bastante tranquilo. "Temos um jogador super, toda Colônia ama o garoto, todo mundo aqui da comissão e do elenco ama o garoto", destacou o dirigente de 40 anos: "E quanto mais vejo Said diariamente nos treinos, menos interesse tenho em negociá-lo. Ainda mais quando vejo como ele e sua família lidam com a situação. Continuo convencido de que ele jogará por nós nesta temporada. No momento, não há motivo para pensar diferente. Said terá um papel de destaque conosco nesta temporada."

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Kessler alerta o BVB - astro do Arsenal como alternativa a El Mala?

Ao mesmo tempo, Kessler alertou os clubes interessados para que não conversem com o jogador sem a autorização do FC: "Nenhum clube deve falar diretamente com o jogador. Nós lidamos dessa forma e parto do princípio de que os outros clubes também fazem assim e que todos os concorrentes respeitam os regulamentos."

Independentemente disso, segundo o Express , El Mala já manteve conversas com o vice-campeão alemão e, em princípio, até chegou a um entendimento por uma parceria - algo que teria irritado os dirigentes de Colônia. Sua mãe, Sabrina, que anteriormente teria impedido uma transferência para o Brentford, também estaria em contato próximo com os responsáveis do BVB. Segundo a reportagem, El Mala teria em Dortmund um salário inicial de 5,5 milhões de euros, que mais tarde poderia crescer para até 8,5 milhões de euros.

No cenário nada improvável de uma transferência de El Mala não se concretizar, os aurinegros já sondam o mercado em busca de possíveis alternativas. Segundo o jornal inglês Sun , Ethan Nwaneri, do Arsenal, voltou a entrar no radar dos aurinegros nesse contexto. O jogador ofensivo versátil, que por último foi emprestado ao Olympique de Marselha e tem contrato com os Gunners até 2030, poderia estar disponível por empréstimo. Já em abril, a BBC e o especialista em transferências Fabrizio Romano haviam noticiado o interesse do Dortmund.