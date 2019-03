De Jean a Centurión: jogadores polêmicos viram rotina no São Paulo

Nos últimos anos, o Tricolor do Morumbi ficou acostumado com nomes que causaram ‘saias-justas’ dentro do clube

O goleiro Jean, do , causou uma saia-justa na última segunda-feira (18) ao deixar uma reunião entre o elenco enquanto o técnico interino Vagner Mancini falava. O jogador, que não vem sendo utilizado neste ano, não participou do treinamento que aconteceu depois.

Jean não teria escondido o descontentamento com as palavras de Mancini em relação a alguns jogadores. Na reunião, feita após mais uma derrota para o em clássico realizado no sábado (16), o interino elogiou alguns atletas e ponderações em relação a outros – foi neste momento em que o arqueiro de 23 anos, contratado junto ao na temporada passada, deixou a conversa.

O ato de indisciplina deverá render multa a Jean, que entra em uma lista constante nos últimos anos de jogadores que, através de atitudes ou palavras, causaram situações embaraçosas para clube.

Arboleda

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O zagueiro, um dos destaques do time, declarou recentemente em entrevista ao site Ecuagol que estaria próximo de deixar o São Paulo: “Há quatro ou cinco equipe da , da e da interessadas. Meus empresários estão conversando com o clube. Espero sair pela porta da frente na metade do ano, sempre me dediquei aqui. Sou feliz no dia a dia do São Paulo”, afirmou.

Nenê

(Foto: Getty Images)

Em agosto de 2018, o meia não escondeu a insatisfação com o técnico Diego Aguirre pela falta de oportunidades entre os titulares. Ao ser substituído pelo uruguaio em determinados jogos, o veterano de 37 anos não escondeu a irritação. Após a demissão de Aguirre, no final de 2018, entretanto, Nenê garantiu que não teve nada a ver com a decisão tomada pela diretoria.

Christian Cueva

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O peruano foi motivo constante de dores de cabeça para a diretoria. Em sua passagem pelo Morumbi, o atual jogador do se apresentou com atraso em ocasiões, manifestou insatisfação por ficar no banco de reservas e não escondia a vontade de ser negociado.

Centurión

(Foto: Getty Images)

Assim como aconteceu em boa parte de sua carreira, a passagem de Ricardo Centurión pelo São Paulo ficou marcada por polêmicas. Enquanto já negociava com o Boca, o argentino embolou as tratativas quando iniciou conversas com o , da Itália. Deixou o Morumbi com apenas oito gols em 80 partidas disputadas.

Michel Bastos

(Foto: Getty Images)

Contratado em 2014 e ficou no Morumbi por três temporadas. E sempre com polêmica. Xingou o técnico Juan Carlos Osório após substituição e mandou a torcida se calar depois que fez um gol sobre o Sport em 2015.