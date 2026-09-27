O novo técnico da seleção holandesa, Xavi Hernandez, cortou o lateral de 25 anos da convocação para o próximo jogo da Nations League da Oranje contra a Sérvia, no domingo à noite (18h). Isso consta na lista oficial de jogadores que a federação holandesa enviou à Uefa.

Frimpong já não havia entrado em campo no confronto com a seleção alemã na última quinta-feira (1 a 1). Embora o lateral-direito estivesse na convocação da Holanda, ele ficou no banco durante os 90 minutos completos. Contra a Sérvia, agora ele sequer entrou mais no grupo de 23 jogadores.

Para Frimpong, a exclusão é o próximo amargo ponto baixo de uma crise esportiva que já dura cerca de um ano. Depois de ter conquistado com o Bayer 04 Leverkusen, em 2024, a dobradinha com o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, o Liverpool garantiu no verão de 2025 os serviços do velocíssimo lateral-direito. Os Reds pagaram 40 milhões de euros ao clube da Bundesliga.

Sob o comando do ex-treinador dos Reds, Arne Slot, que o levou para Anfield Road como contratação desejada, Frimpong parecia ter lugar garantido na lateral direita da linha de quatro, mas primeiro problemas persistentes na coxa o frearam. Nas primeiras 16 rodadas da Premier League, ele ficou fora de dez por lesão. Também por isso, até a virada do ano ele somava apenas 11 partidas (um gol, uma assistência) em 27 jogos oficiais possíveis.

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De quantas participações em gols Jeremie Frimpong somou em sua primeira temporada no Liverpool?

Quando finalmente passou a atuar com mais frequência no novo ano, após se recuperar da lesão, ele só raramente conseguiu convencer. Na linha defensiva de quatro de Slot — no Leverkusen, ele ainda atuava como ala direito em uma linha de três — o holandês voltou a mostrar repetidamente fraquezas gritantes no jogo defensivo e de posicionamento. Também no avanço, faltou a força ofensiva esperada, e no fim da temporada ele terminou com apenas modestos dois gols e duas assistências em 35 partidas.

Em outubro, imediatamente antes de Frimpong ficar um período mais longo fora por causa de seus problemas na coxa, o ex-jogador dos Reds Don Hutchison explicou por isso: "Vi todos os jogos do Liverpool nesta temporada que pude ver. E em alguns deles, como aquele contra o Southampton (2 a 1 na EFL Cup no fim de setembro, nota da redação), ele simplesmente perdeu a bola o tempo todo. Passes simples foram para qualquer lugar, e sua confiança está indo embora cada vez mais."

Já naquela época, ele sugeriu ao técnico do LFC, Slot, que abrisse mão do holandês e procurasse alternativas. "Eu colocaria (Conor) Bradley como titular, com certeza. Frimpong, com suas atuações atuais, não está nem perto do time titular", disse Hutchison.

Por que Jeremie Frimpong ficou fora da Copa do Mundo de 2026 com a Holanda?

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A conta pela fraca temporada no Liverpool veio para Frimpong no verão passado, quando ele ficou fora da convocação da Holanda para a Copa do Mundo. Em vez disso, Jurrien Timber (Arsenal) e Denzel Dumfries (Real Madrid) receberam a confiança do ex-técnico da seleção holandesa Ronald Koeman para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

E também no clube as coisas ainda não andam realmente bem. Depois de ter sido utilizado no início da temporada pelo novo treinador do Liverpool, Andoni Iraola, como a opção preferida para a lateral direita, agora quem recebe preferência por ali é o reforço Ronald Araujo, na verdade um zagueiro de origem.

Os números frios dão razão a Iraola. Enquanto com Frimpong no time titular o Liverpool sofreu seis gols em quatro jogos, com Araujo desde o início o time ainda não levou nenhum gol em três partidas. Uma circunstância que o ex-jogador da seleção inglesa Danny Murphy criticou recentemente.

Em entrevista à talkSport, ele disse que "os laterais", referindo-se além de Frimpong também ao seu contraponto Milos Kerkez pela esquerda, "não são bons o bastante" para as exigências do Liverpool. "Eles também não vão melhorar, isso não está neles. Trabalham duro, mas o nível dos cruzamentos e a tomada de decisão no terço final do campo são fracos."