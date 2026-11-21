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Bruno Guimaraes foi recebido com vaias e assobios ao pisar no gramado do St James' Park pela primeira vez desde sua saída para o Arsenal no verão. O brasileiro, antes ídolo da torcida em Tyneside, descobriu que os laços afetivos pesam pouco em meio à disputa pelo título da Premier League.

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Recepção hostil para o ex-capitão do Newcastle

A lua de mel entre Guimaraes e a torcida do Newcastle United chegou oficialmente a um fim amargo. Depois de ser uma figura decisiva e capitão do clube, o jogador da seleção brasileira se transferiu para o norte de Londres durante a janela de verão, uma mudança que claramente continua a incomodar os torcedores no nordeste da Inglaterra.

O clima ficou hostil bem antes do apito inicial: o meio-campista recebeu uma recepção fria ao descer do ônibus do Arsenal no início desta noite. A tensão só aumentou quando começou o aguardado confronto entre duas equipes que almejam uma vaga na Champions League.

Em vez dos aplausos de reconhecimento frequentemente reservados a antigos ídolos, a torcida da casa optou por uma forma mais agressiva de pressão psicológica. O jogador do Arsenal foi alvo de assobios intensos dos torcedores do Newcastle United toda vez que tocou na bola, o que tornou a noite bastante desconfortável para o meia de 29 anos.

Arsenal busca abrir vantagem expressiva na liderança

Embora as atenções estivessem voltadas para Guimaraes, a equipe de Mikel Arteta chegou a Newcastle com um objetivo claro: ampliar seu domínio na liderança da Premier League. O Arsenal conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 neste estádio na temporada passada, e repetir o feito hoje teria enorme peso na classificação atual.

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Com o Manchester City atravessando um momento ruim, uma vitória dos visitantes os deixaria oito pontos à frente dos atuais campeões antes mesmo do início do período de festas. É uma grande oportunidade para o Arsenal assumir o controle da disputa.

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A situação atual também se deve à queda de rendimento incomum do City sob o comando de Enzo Maresca, cuja equipe está há quatro jogos sem vencer. O tropeço mais recente veio hoje, mais cedo, em um empate por -1-1 com o Fulham, resultado que abriu caminho para Arteta consolidar sua posição na liderança. Guimaraes foi escolhido para começar no meio-campo do Arsenal, ao lado de Declan Rice e Martin Odegaard, em um trio que se tornou a força motriz da campanha da equipe pelo título nesta temporada.

Um legado manchado pela saída no verão

Para muitos observadores, a hostilidade dirigida a Guimaraes pareceu especialmente dura diante de suas contribuições anteriores ao projeto do Newcastle. Ele foi um pilar da ascensão da equipe sob os atuais proprietários, mas a maneira como saiu parece ter deixado um ressentimento persistente entre os torcedores de Newcastle.

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As cenas de sua chegada ao estádio contrastaram fortemente com a adoração que ele recebeu no passado, mostrando que a recepção ao voltar à sua antiga casa não foi exatamente a que esperava.

Apesar da desaprovação vinda das arquibancadas, Guimaraes manteve o foco em suas novas responsabilidades com a camisa do Arsenal. Arteta demonstrou grande confiança no meio-campista desde sua chegada, e sua presença entre os titulares hoje reforçou sua importância para a organização tática da equipe.