De Guardiola a Crespo: revista elege os 50 melhores técnicos do mundo

Apenas três nomes comandam times de fora da europa; dois estão na América do Sul

Com apenas três nomes que trabalham fora da Europa e com forte predomínio das cinco grandes ligas, a revista FourFourTwo elegeu os 50 melhores técnicos de 2021. Entre os nomes, um deles está no Brasil: Hernán Crespo.

Ex-comandante do Defensa y Justicia, com quem conquistou a Copa Sul-Americana na temporada 2020, em final que aconteceu em 2021, Crespo é um dos dois treinadores que trabalham na América do Sul que entram na lista. O argentino do São Paulo ficou na 50ª colocação, enquanto Marcelo Gallardo, do River Plate, na 30ª.

O único outro nome de fora da Europa é Rafa Benitez, que atualmente está no comando do Dalian Yifang, da China.

E se o domínio é de quem está na Europa, um nome que pode conquistar o continente ficou no topo da lista. Na primeira colocação está Pepe Guardiola, do Manchester City. O treinador, que na atual temporada, já conquistou a Premier League, de forma antecipada, e segue na briga pela Liga dos Campeões, contra o Chelsea, de Thomas Tuchel, sétimo colocado.

Dos campeões das grandes ligas, Antonio Conte, da Inter de Milão, ficou em segundo lugar, Hansi Flick, do Bayern de Munique - apenas até o final da atual temporada -, está na sexta posição. Ainda na briga pelo título espanhol, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Zinedine Zidane, do Real, estão na terceira e na 21ª posição respectivamente. E na disputa pela Ligue 1, Christophe Galtier, do Lille, e Mauricio Pochettino, do PSG, estão em 23ª e oitavo.

Fora das grandes ligas, destaque para Steven Gerrard, campeão invicto na Escócia, com o Glasgow Rangers, ficou em 12º, e Erik ten Hag, do Ajax, em 20º.

Veja a lista completa da FourFourTwo: