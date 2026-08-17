Isso é o que informa o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. Segundo a publicação, o lateral acertou com seu clube, o Al-Hilal, a rescisão do contrato, aparentemente após recados claros e muita pressão do português. Antes, partia-se do princípio de que Cancelo custaria aos catalães uma taxa de transferência entre oito e dez milhões de euros.

Cancelo chegou a Barcelona na tarde de segunda-feira e confirmou aos jornalistas que deu um recado ao Al-Hilal. "Ou eu venho para cá ou fico um ano sem jogar e recebendo meu salário", disse aos repórteres. "No fim, deu certo. Estou onde quero estar", acrescentou ele, feliz.

No Barça, segundo a reportagem, Joao Cancelo vai assinar um contrato válido até 2029. Ele já havia sido emprestado aos catalães na temporada 2023/24 e no segundo turno da temporada passada. Agora, acontece seu novo retorno a Barcelona, um final feliz após negociações arrastadas, como ele voltou a confirmar: "Estou muito feliz, já estava esperando por isso e achei que seria mais fácil de concluir", disse. Para o Barça, que financeiramente ainda segue abalado, a transferência sem custos é uma boa notícia em tempos difíceis.

O Al-Hilal ainda havia pago 25 milhões de euros em 2024 para contratar o português junto ao Manchester City, onde ele não tinha uma relação tão boa com o técnico Pep Guardiola. Na temporada 2022/23, Cancelo também jogou por meio ano no Bayern de Munique, que, diante de seu valor de mercado na época, de 50 milhões de euros, não exerceu a opção de compra.