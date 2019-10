De Gea se irrita com crise do Manchester United: 'Não sei o que está acontecendo'

Goleiro espanhol não conseguiu impedir que sua equipe escorregasse para mais um resultado decepcionante. United é o 12º colocado da Premier League

David de Gea não se conteve em uma avaliação contundente do desempenho do na derrota por 1 x 0 para o no domingo, dizendo que ele não passou por um momento pior no clube.

Um gol do jovem Matty Longstaff foi suficiente para selar a vitória do Newcastle em um jogo enfadonho da Premier League no St James Park, com a equipe de Ole Gunnar Solskjaer quase ameaçando o jogo.

Um chute de Andreas Pereira à queima-roupa e uma finalização de Harry Maguire foram o mais perto possível de incomodar Martin Dubravka na rede dos Magpies. O resultado aumentou sua série sem vitórias na Premier League para oito jogos como visitante. O último triunfo nesta condição foi na Liga dos Campeões contra .

"Não criamos nenhuma chance", disse De Gea, irritado com a Sky Sports. "Nós defendemos bem. A equipe precisa acelerar. Temos algumas lesões grandes, mas isso não é desculpa. Nós somos o Manchester United, precisamos continuar treinando para vencer jogos difíceis".

O único gol do jogo veio de um escanteio do Manchester United, com o time da casa invadindo a área e Longstaff balançando a rede.

A data Fifa pode ser um alívio para alguns torcedores do United, mas apresenta ao Solskjaer algumas semanas difíceis - a menos que seja tomada uma decisão sobre o destino do técnico antes disso.

Após o intervalo, o primeiro jogo do United os leva ao Anfield para enfrentar o , que busca títulos. A equipe de Jürgen Klopp tem um histórico perfeito no campeonato após oito jogos.

O United, portanto, tem muito o que trabalhar antes disso e, quando perguntado sobre o que eles deveriam melhorar, De Gea respondeu sem rodeios: "Tudo. Muitas coisas para melhorar. Não sei o que dizer. Continue tentando, lutando, melhorando cada dia. É um momento difícil para nós. [Este é] o momento mais difícil desde que estou aqui. Não sei por que, o que está acontecendo. Desculpe aos fãs. Vamos continuar lutando. Vamos, nós concedemos um gol de um canto. Isso não pode acontecer. É inaceitável".