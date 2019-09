De Gea, Matic, Bailly: Juventus já estuda mais reforços 'de graça'

Juve já planeja o elenco para 2020/21 e pretende incorporar De Gea, Bailly e Matic no time, cujos contratos expiram com o United na próxima temporada

O mercado de transferências europeu fechou na última segunda-feira (02), porém a já planeja contratações para a próxima temporada. O clube italiano que ficou conhecido por “pechinchar” ao longo das negociações, como por exemplo a de Emre Can e Aaron Ramsey, pretende manter as aparências quando se trata de contratar jogador a custo zero.

Segundo informações do Daily Mail, a Juve deverá seguir com essa prática na tentativa de tirar David de Gea, Eric Bailly e Nemanja Matic, do , uma vez que os contratos do trio estão perto do fim junto ao clube inglês.

De Gea

De Gea não estaria interessado em renovar com o United, motivo que contribui para os planos da Juve. Além do mais, a Juventus é o único clube que teria demonstrado interesse em contar com o arqueiro no elenco.



Apesar da equipe de Turim contar com Gianluigi Buffon, o goleiro não retomou a posição de titular do time após retornar do , no início desta temporada. Principal jogador da equipe no gol, Szczesny não teria as mesmas qualidades comparado com De Gea, de acordo com o Daily Mail.

Eric Bailly

Outro atleta perto de encerrar o vínculo com o Manchester United é Eric Bailly. Com contrato até 2020, a renovação do jogador com os Reds Devils é quase impossível, já que o mesmo não tem espaço entre os comandados de Gunnar Solskjaer.



No clube italiano, a vida de Bailly também não seria mais fácil, pois nem De Ligt, um dos defensores mais caros do mundo e a grande revelação da temporada passada, está garantido no elenco principal do treinador Maurizio Sarri.

Nemanja Matic

Por fim, Nemanja Matic entrou na mira da Juventus devido a falta de oportunidades no United e, conforme De Gea e Bailly, está com o contrato perto do fim.

Aos 31 anos, Nemanja Matic teria a experiência valorizada no time de Turim, uma vez que Sarri conta com muitos jogadores acima dos trinta anos: Buffon, Chiellini, Bonucci, Khedira, Cristiano, Matuidi, Cuadrado, Higuaín e Mandzukic. Desta forma, não seria estranho vê-lo com a camisa da Vecchia Signora.

A Juventus já começou a planejar a equipe para 2020/21 e não perderá de vista os três grandes jogadores, desde que tenha a oportunidade de trazê-los de graça.