De Gea encerra especulações e renova com Manchester United até 2023

Goleiro espanhol de 28 anos renovou com os Red Devils por quatro temporadas

O goleiro David De Gea renovou o contrato com o por quatro temporadas, encerrando assim diversas incertezas sobre seu futuro. Os novos termos são válidos até 2023, com opção de renovação por mais uma temporada.

Eleito quatro vez o melhor jogador da temporada do United, o goleiro demonstrou felicidade em entrevista ao site oficial do clube: “Tem sido um privilégio passar os últimos oito anos neste grande clube e a oportunidade de continuar minha carreira no Manchester United é uma verdadeira honra”.

Desde 2011 nos Red Devils, De Gea já realizou 367 com a camisa do United. Foram 377 gols sofridos e 130 jogos sem sofrer nenhum.

“Desde que cheguei aqui, eu nunca imaginei que jogaria mais de 350 partidas por este clube. Agora meu futuro está seguro, tudo o que eu quero é ajudar este clube a alcançar o que eu acredito que podemos e vencer títulos novamente, juntos”, afirmou o goleiro.

A renovação de contrato veio dias depois de Edwin Van der Sar afirmar que o espanhol "não é insubstituível".

Ole Gunnar Solskjaer também falou sobre a renovação de De Gea, seu goleiro titular: “Estou grato que David se comprometeu a longa data com o clube”, afirmou o treinador também ao site do clube. “Nos últimos anos, David provou ser um dos melhores goleiros do mundo e é parte vital dos nossos planos para recolocar o Manchester United no lugar que ele merece. David é uma pessoa fantástica e suas qualidades impressionantes fazem dele a perfeita base para a nossa defesa”.

Com o Manchester United, De Gea já conquistou a Premier League, , League Cup, e a , título mais recente. “Estou comprometido em continuar retribuindo os fãs por todo o carinho que eles me demonstraram nos bons e maus momentos”, completou o goleiro.