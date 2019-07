De Gea busca faixa de capitão no United em discussão sobre novo contrato

Goleiro vem sendo um dos melhores jogadores do clube há algumas temporadas e quer preencher a vaga de capitão deixada por Antonio Valencia

David de Gea quer ser o novo capitão do para a próxima temporada. Essa é uma das metas do atleta, que está próximo de assinar um novo contrato com o United. O goleiro espanhol falou abertamente sobre esse desejo e se vê como um potencial sucessor de Antonio , que usava a braçadeira de capitão, mas deixou o clube nessa janela de transferências.

"Eu fui capitão em alguns jogos. Claro que é incrível ser capitão de um clube como o Manchester United e defender esse escudo. É incrível, então, claro, eu ficaria muito, muito feliz de ser capitão", falou de Gea.

Com a possibilidade da saída de Paul Pogba para o , o Manchester United continua trabalhando na renovação do seu elenco. Por outro lado, para tentar segurar o meio-campista, os Diabos Vermelhos têm adotado diversas estratégias. Romelu Lukaku também pode estar de saída do Old Trafford, com a Inter de Milão mostrando forte interesse em sua contratação.

O arqueiro de 28 anos chegou ao United em 2011, após boas temporadas pelo . Pelos Red Devils ele fez 362 jogos oficiais, sofreu 373 gols e ficou 128 partidas sem ser vazado. Números como esses o credenciam a se colocar como um dos mais experientes atletas do elenco.

"É a minha nona temporada, eu me sinto como um dos jogadores mais experientes. Eu preciso mostrar isso no campo e devo ajudar os jovens jogadores jovens a entender o que significa o Manchester United e isso é importante", disse o goleiro.