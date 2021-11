De Gabriel Jesus a Matheus Cunha: quem é o melhor centroavante centroavante do Brasil rumo ao Qatar 2022?

Com a vaga para a Copa do Mundo de 2022 já garantida, Tite agora busca usar os jogos que faltam até a estreia no Qatar para encontrar soluções para três questões principais. “Ter solidez, criação e gol”, conforme afirmou o comandante em entrevista coletiva prévia ao duelo contra a Argentina, pelas Eliminatórias. Mas se a parte defensiva não parece ser uma urgência, a dificuldade para criar chances ofensivas com fluidez ainda é uma pedra na chuteira. Assim como encontrar um goleador confiável para converter estas eventuais oportunidades que irão aparecer.

A busca por um centroavante, um goleador confiável, é uma das questões da seleção brasileira até a sua estreia nos campos qataris em novembro do próximo ano. Em sua lista de opções, Tite testou diferentes nomes – que vão desde Gabriel Jesus, passam por Gabigol e Firmino e que chegam agora até a Matheus Cunha. Nenhum deles convenceu até aqui. Relembre, abaixo, como foi o desempenho dos atacantes convocados por Tite no ciclo para o Mundial do Qatar (ou seja: após a eliminação para a Bélgica nos campos russos em 2018).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Richarlison: 10 gols em 32 jogos

O carismático atacante do Everton, da Inglaterra, foi o atacante mais utilizado por Tite neste ciclo visando a Copa do Qatar. Foram 32 jogos, entre amistosos e torneios oficiais (sem contar o jogo contra a Argentina, nesta terça, 16 de novembro). Assim como foi o caso da maioria dos nomes listados nesta matéria, nem sempre Richarlison atuou centralizado no ataque. Mesmo assim, ele está presente por também ser opção desta forma.

No total Richarlison marcou 10 gols – sendo um deles de pênalti, que sacramentou o título da Copa América em 2019. O atacante foi titular em 20 ocasiões.

Roberto Firmino: 10 gols em 30 jogos

Apesar de ser o camisa 9 do Liverpool, Firmino é mais conhecido por misturar as características de atacante com as de meia. É por isso que, aos olhos de Tite, hoje ele é mais visto até mesmo como um eventual substituto a Neymar. Ainda assim, Roberto Firmino também já atuou centralizado na equipe canarinho – ainda que sem o grande brilho que mostra no futebol inglês.

Neste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2022, Roberto Firmino marcou 10 gols e foi titular em 24 partidas – no total ele disputou 30 duelos.

Gabriel Jesus: 8 gols em 28 jogos

Um dos jogadores mais criticados da seleção brasileira, seja pela ausência de gols no Mundial de 2018 quanto pelo jejum atual com a equipe nacional (o último gol do ex-palmeirense pelo Brasil foi em julho de 2019, na final da Copa América), Gabriel Jesus foi outro que algumas vezes deixou de atuar centralizado, inclusive afirmando preferir o jogo pelas pontas. Ainda assim, também é visto ainda como opção centralizada caso o time precise.

Gabriel Jesus marcou oito gols em 29 jogos no ciclo para o Mundial de 2022 – e foi titular 23 vezes.

Gabigol: 3 gols em 14 jogos

O ídolo do Flamengo aparece, cada vez mais, como uma opção a ser considerada com carinho por Tite. Ao contrário dos outros casos, embora também tenha jogado caindo pelos lados, Gabriel Barbosa teve a maior parte de suas chances atuando centralizado no selecionado nacional.

Gabigol disputou 14 jogos, sendo oito deles como titular, e marcou um total de três gols no ciclo atual. Pouco, ainda mais se comparado ao que faz costumeiramente pelo seu clube.

Matheus Cunha: nenhum gol em 3 jogos

Provável aposta de Tite para enfrentar a Argentina, o jogador do Atlético de Madrid – um dos destaques na campanha do Ouro Olímpico em Tóquio – ainda não marcou gols. No total foram três partidas disputadas, nenhuma delas como titular.

Pedro e Arthur Cabral mal tiveram tempo para serem avaliados em jogos oficiais. Não foram incluídos, neste texto, jogadores que não atuaram como centroavantes. E aí,qual seria a melhor opção?