Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, voltou aos treinos coletivos da equipe, após uma longa ausência que se estendeu por 3 meses completos, poucos dias antes de disputar o clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad no dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no grande confronto da oitava rodada da Roshn Saudi League.

E a 9 dias da partida, o Al-Hilal publicou uma foto de seu astro e capitão Salem Al-Dawsari, anunciando seu retorno à participação nos treinos coletivos da equipe após uma longa ausência.

Salem Al-Dawsari esteve ausente do Al-Hilal desde o início da temporada, por ter sido submetido a uma cirurgia em decorrência da lesão que sofreu durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

O retorno do "Tornado" representará um reforço para o Al-Hilal, mas o jogador terá um novo teste pela frente, já que o clube da capital contratou jogadores para sua posição: o holandês Crysencio Summerville e o brasileiro Gabriel Martinelli.

Salem Al-Dawsari era o primeiro jogador na posição de ponta-esquerda durante a temporada passada, mas não apresentou seu melhor nível desde a chegada do técnico italiano Simone Inzaghi ao comando técnico.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de uma nova vitória para manter a liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com um ponto de vantagem sobre o "Decano", que aparece na segunda posição.