De encostado no PSG a valorizado no Tottenham: Lucas Moura amplia contrato com Spurs

Herói do Tottenham na última Champions League contra o Ajax na última temporada, Lucas prorrogou contrato com o clube até 2024

Lucas Moura renovou contrato com o até 2024. O anúncio ocorreu por meio das redes sociais do clube da Premier League. O atacante brasileiro assinou a prorrogação por mais 12 meses de contrato com o time inglês.

Lucas se juntou ao Spurs após deixar o em janeiro de 2018, muito por conta das atuações abaixo do esperado com a equipe francesa. No entanto, o Tottenham resolveu recompensar Lucas com a renovação do vínculo, graças a boa campanha na corrida para a final da 2018-19.

"Estou muito feliz aqui. Me sinto muito confortável aqui. Todo mundo é incrível, os torcedores, o clube e eu sou muito grato por tudo que o clube me deu", disse Lucas em entrevista ao site oficial do Tottenham.

"I am so happy here. I am so comfortable here. Everyone is amazing." - @LucasMoura7 on signing a new deal.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/QOqoD9FaVb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019

"Agora só preciso dar o meu melhor como sempre faço e mostrar a todos que amo jogar futebol e quero trazer muito mais para este clube. Meu objetivo é sempre ser melhor e deixar os torcedores felizes. Para jogar, você precisa se sentir confortável, precisa ser livre, ter bons companheiros de equipe e eu tenho isso aqui. Sinto-me realmente como uma família aqui”, e seguiu.

"Os meus companheiros de equipe são fantásticos desde o meu primeiro dia aqui. Espero ficar aqui há muito tempo”.

Lucas ainda comentou a respeito da próxima temporada e a possibilidade de erguer um troféu: "Para esta temporada sinto coisas boas. Sinto que estamos melhor agora, somos mais fortes. Acho que podemos conseguir um troféu, temos a qualidade para isso.