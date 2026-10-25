O domingo de hoje, que marca a realização do clássico, começou com uma surpresa impactante, depois que o Real Madrid anunciou que o seu goleiro Thibaut Courtois não viajaria a Barcelona, e que ficaria de fora do clássico devido a uma gripe.

Com o passar das horas, começaram a crescer no Real Madrid as conversas sobre a possibilidade de o goleiro belga estar presente no estádio Spotify Camp Nou.

De acordo com o que vem sendo divulgado, o estado de Courtois melhorou bastante, e há a possibilidade de ele viajar a Barcelona sozinho, vestir as luvas e participar do clássico.

O jornal Sport relatou que Mourinho frequentemente provocava situações polêmicas. Entre esses episódios, houve um caso semelhante que também aconteceu durante uma partida entre o seu time e o Barcelona no estádio Camp Nou.

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Aquela partida foi no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2004-2005. Foi realizada em 23 de fevereiro de 2005, e um dia antes, Mourinho mentiu durante a coletiva de imprensa, quando foi questionado sobre o estado do atacante irlandês Damien Duff, um dos principais jogadores do Chelsea naquela época.

O técnico português deixou o jogador irlandês de fora da partida, e chegou ao ponto de anunciar as escalações do Barcelona e do seu time, o Chelsea, além de anunciar o nome do árbitro.

Mas Duff apareceu na escalação titular do Chelsea, minutos antes do início da partida no dia seguinte, no lugar de Gudjohnsen.

O próprio jogador inglês esclareceu em diversas ocasiões que o técnico português inventou a sua ausência, e que ele já havia inventado lesões de alguns de seus jogadores em mais de uma ocasião.

Aquela partida terminou com a vitória do Barcelona pelo placar de 2 a 1, graças aos gols de Maxi López e Samuel Eto'o. Drogba foi expulso, enquanto Mourinho expressou o seu profundo descontentamento durante a coletiva de imprensa após o jogo.

A situação não se repetiu após o jogo de volta; o Chelsea venceu por 4 a 2, eliminando o Barcelona, que era treinado por Frank Rijkaard.