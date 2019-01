De Cruyff a De Jong, a tradição holandesa segue viva no Barça

Jovem promessa será o 20º jogador holandês da história do Barcelona

Além de garantir um excelente e cobiçado jogador para as próximas temporadas, que vai dar ainda mais técnica, habilidade, qualidade e visão de jogo ao seu meio-campo, o Barcelona manteve viva uma tradição holandesa no clube com a contratação de Frenkie de Jong junto ao Ajax. O jovem e talentoso meia será o 20º holandês da história do Barça.

Herança de Cruyff

Tudo começou com um dos maiores ídolos da história dos Blaugranas: Johan Cruyff. O lendário holandês chegou ao clube em 1974 também vindo do Ajax e mudou a história do Barcelona.

Além de conquistar uma La Liga e uma Copa del Rey como jogador, Cruyff revolucionou o Barça com o estilo holandês até hoje usado pelo clube. A herança de Cruyff, que veio do lendário Rinus Michels, que comandou o Barcelona e seu pupilo nas duas conquistas, rendeu frutos históricos ao time catalão.

Com Cruyff como treinador do famoso Dream Team, o Barcelona conquistou uma Champions League e o tetracampeonato de La Liga, entre outros vários títulos. Cruyff ainda comandou e inspirou Pep Guardiola, que depois liderou o Barça em outra época lendária e foi a cabeça de um dos melhores times da história do futebol aperfeiçoando o estilo de seu professor.

O estilo de Rinus Michels, Cruyff e Guardiola segue vivo no Barça, sendo usado desde as categorias de base formando talentos, até o time principal. Os dois lendários holandeses revolucionaram o futebol e a história do Barcelona.

Outros ídolos

Também existem outros holandeses lendários e ídolos do Barça, como o genial Johan Neeskens, parceiro de Cruyff na Laranja Mecânica; o craque Ronald Koeman, autor do gol do título da Champions League, em 1992; Kluivert, ídolo que brilhou no Camp Nou; Cocu, ótimo meio-campista que foi capitão do time no final dos anos 1990 e início dos 2000; Van Bronckhorst, lateral-esquerdo que foi importante no time de Ronaldinho, Deco e Eto'o; e os irmãos Ronald e Frank de Boer.

(Fotos: Getty Images)

No banco, o Barcelona também teve grandes holandeses, como Louis van Gaal e Frank Rijkaard. O primeiro levou o Barça ao bicampeonato de La Liga, uma Copa del Rey e uma Supercopa da Uefa. Já o segundo comandou o Barça de Ronaldinho, Deco e Eto'o, que faturou uma Champions League, duas vezes La Liga e duas Supercopas da Espanha e marcou época.