De campeã mundial à incerteza: Espanha busca a redenção em 2026

A Espanha viveu o futebol em seu auge absoluto, mas também a dura queda que se seguiu. A seleção nacional era imbatível em 2010. Seguiram-se, porém, anos de decepções e eliminações precoces. Por mais de dez anos, a Espanha buscou uma nova identidade. Em 2026, ela busca recuperar a honra.

Voltamos à magia da geração de ouro. Ao colapso repentino após a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E aos anos difíceis que se seguiram. Mas também olhamos para o futuro. Com um novo técnico, uma mentalidade renovada e uma nova safra de talentos. À frente está Lamine Yamal, o prodígio que, segundo muitos, pode levar a Espanha a um novo título mundial.

Esta já é a décima nona matéria da seção “Legacy” da Voetbalzone sobre a Copa do Mundo. Ouça agora a versão em podcast no Spotify ou na Apple.

Historicamente, a Espanha sempre foi um país que ficava um pouco aquém nas grandes competições. O talento sempre esteve presente, mas nos momentos decisivos a sorte acabava por não estar do lado certo. Ao longo dos anos, grandes nomes vestiram a camisa da Espanha: Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González e Fernando Hierro. Seu status no futebol é inegável, mas nunca conquistaram um título mundial. Foi somente no início do século XXI que a verdadeira era de ouro teve início.

Tudo começou no Euro de 2008. Na final, a Espanha derrotou a Alemanha e conquistou o título europeu pela primeira vez em 44 anos. Foi o início de uma geração excepcional, com jogadores como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi, David Villa e Fernando Torres.

O passo seguinte foi a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O início daquele torneio foi tudo menos convincente. A Espanha sofreu uma surpreendente derrota para a Suíça na primeira partida. Seguiram-se confrontos difíceis na fase eliminatória, como contra o Paraguai nas quartas de final e a Alemanha nas semifinais. Mas, no fim das contas, a Espanha chegou à final contra a Holanda.

Em 11 de julho de 2010, no Estádio Soccer City, em Joanesburgo, a Espanha disputou talvez a partida mais importante de sua história. Casillas salvou a Espanha naquele crucial confronto cara a cara com Arjen Robben. E na prorrogação foi Andrés Iniesta quem mandou a tão comentada bola Jabulani para o fundo da rede. A Espanha foi campeã mundial pela primeira vez.

O conto de fadas teve uma continuação. Em 2012, a Espanha voltou a ser campeã europeia. Mas, em retrospecto, esse mesmo torneio marcou também o fim do período de maior sucesso da história do futebol espanhol e o início de um longo declínio.

A queda

Há uma verdade simples no esporte: quem se destaca acaba, mais cedo ou mais tarde, entrando em declínio. Que a Espanha acabaria dando um passo atrás talvez fosse inevitável. Mas quase ninguém esperava que isso acontecesse tão rapidamente.

As primeiras rachaduras ficaram visíveis no Estádio do Maracanã. Na final da Copa das Confederações de 2013, a Espanha enfrentou o anfitrião Brasil. Um jovem Neymar desempenhou um papel de destaque na vitória convincente por 3 a 0. A equipe de Vicente del Bosque foi completamente dominada naquela noite. Em retrospecto, parecia um prenúncio.

Um ano depois, na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, aconteceu o impensável. A atual campeã mundial foi eliminada já na fase de grupos. A Espanha sofreu uma goleada gigantesca da seleção holandesa, que se mostrou superior por 1 a 5, e recebeu depois o golpe definitivo do Chile. O torneio acabou antes mesmo de realmente começar.

O impacto foi enorme. Vários ícones da geração de ouro se despediram da seleção nacional. Uma nova safra de jogadores teve que assumir o comando e recebeu uma missão difícil: levar a Espanha de volta ao topo mundial e tentar igualar o que seus antecessores haviam conquistado.

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As decepções se acumulam

Enquanto isso, a Espanha continuava sendo uma potência no futebol de clubes. O Real Madrid conquistou nada menos que dezesseis títulos da Copa da Europa/Liga dos Campeões. O Barcelona disputava os prêmios da Liga dos Campeões praticamente todos os anos, enquanto o Sevilla se tornava um especialista na Liga Europa.

Mas agora os holofotes internacionais estavam voltados para a seleção nacional. Desde 2010, a Espanha fazia parte do seleto grupo de países que já haviam conquistado o título mundial. A questão era: eles conseguiriam lidar com esse status? E conseguiriam se recuperar após o doloroso fracasso na Copa do Mundo de 2014 no Brasil?

A geração de ouro havia colocado a barra incrivelmente alta. Os jogadores que vieram depois receberam a tarefa de dar continuidade a esse legado, mas não conseguiram realmente fazê-lo. Duas eliminações consecutivas nas oitavas de final, na Copa do Mundo de 2018 na Rússia e na de 2022 no Catar, deixaram claro o quão difícil era igualar o nível da era Del Bosque.

Muitos torcedores espanhóis ainda sentem saudades daqueles anos. Da época em que lendas vestiam a camisa da seleção e dominavam qualquer adversário. Parecia que a Espanha tinha o futebol mundial nas mãos, como se ninguém pudesse derrotá-la.

Foi um período de sonho, mas depois de 2014 todos acordaram abruptamente. A pergunta permaneceu: como a Espanha poderia voltar àqueles dias de glória? A base daquela geração de ouro estava no lendário Barcelona de Pep Guardiola. Com seu famoso futebol tiki-taka, eles dominaram a Europa. Curiosamente, o declínio da Espanha coincidiu com a saída de Guardiola do Barcelona, no final da temporada 2011/12. O próprio Barça também perdeu, aos poucos, seu status de um dos clubes de ponta do futebol europeu.

Então, o que poderia levar a Espanha de volta ao topo? Como eles poderiam voltar a sonhar com um título mundial? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres e Puyol já haviam se aposentado. O que a Espanha precisava era de uma nova centelha, um supertalento que pudesse trazer esperança. Essa esperança surgiu treze anos após o título mundial de 2010, em solo catalão.

Ele veio da La Masia, a base do Barcelona onde tantos talentos espanhóis já foram formados. E, mais uma vez, surgiu um jogador que fez os torcedores sonharem com uma nova busca pelo título mundial. Seu nome: Lamine Yamal.

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Nova esperança

29 de abril de 2023 é uma data que muitos espanhóis não esquecerão tão cedo. Naquele dia, Xavi, um ícone da geração de ouro e, na época, técnico do Barcelona, colocou Yamal para fazer sua estreia profissional.

Seu estilo de jogo lembrou imediatamente Lionel Messi. Yamal enfrentava os zagueiros sem medo e parecia ter a bola grudada no pé esquerdo. Raramente se vê um talento desse nível. Em um período em que tanto o Barcelona quanto a seleção espanhola estavam em busca de rumo, sua ascensão foi vista como uma bênção.

Menos de um ano e meio após sua estreia, Yamal já desempenhava um papel central nos novos sucessos da Espanha. No Euro de 2024, ele ajudou seu país a conquistar o título, após uma vitória sobre a Inglaterra na final. Uma nova joia da La Masia liderava uma nova geração.

Os grandes nomes do passado, Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol e Villa, já não estavam mais lá. Mas havia um novo grupo pronto para assumir. Jogadores como Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi e Marc Cucurella. E acima de todos eles destacava-se um adolescente que, com o pé esquerdo, já havia surpreendido todo o mundo do futebol.

Será que é justo colocar as esperanças de um país inteiro sobre os ombros de alguém que ainda nem completou vinte anos? Provavelmente não. Mas Yamal demonstrou, com suas atuações, que consegue lidar com essa pressão e talvez até mais do que isso. Talvez seja cedo para fazer essa comparação, mas não vemos um adolescente dando esperança a um país inteiro desde que Pelé, aos 17 anos, levou o Brasil ao título mundial em 1958.

Yamal tem, sem dúvida, o talento para fazer a diferença em uma Copa do Mundo. Ele já mostrou que também consegue atuar nos maiores palcos. Mas ser campeão mundial exige mais do que apenas talento.

Será que Yamal também tem as qualidades de liderança de que a Espanha precisa? E, se não for o caso, será que alguém da equipe pode assumir esse papel?

Esta nova geração está repleta de qualidade e continua a figurar entre as melhores seleções do mundo. Mas uma coisa é certa: eles ainda não se comparam à lendária equipe de 2010.

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Liquidar contas pendentes

A história da Espanha — especialmente no século XX — foi marcada por muitas decepções. O país chegou perto do sucesso várias vezes, mas sempre ficou a um passo do grande prêmio. Com o início do século XXI, essa história mudou. Desde então, o mundo vê a Espanha de outra forma: não mais como um azarão, mas como uma seleção que deve disputar o título em todos os torneios.

O foco da Espanha está agora voltado para a América do Norte. No próximo verão, a Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A missão é clara: ser campeã mundial novamente.

Será fácil? De forma alguma. É possível? Sem dúvida. A competição será acirrada. Messi e a Argentina entram em campo como atuais campeões mundiais. Cristiano Ronaldo quer brilhar com a seleção de Portugal, talvez pela última vez, no maior palco do futebol. Kylian Mbappé e a França buscarão a revanche. O Brasil está sob o comando do lendário Carlo Ancelotti. A Inglaterra, com Thomas Tuchel como técnico, espera finalmente dar o último passo rumo a um grande título. E a Alemanha, mesmo quando não está em sua melhor fase, continua sendo sempre um adversário perigoso.

Além disso, sempre há surpresas. Será que o Marrocos conseguirá surpreender novamente, como no Catar? Será que o Japão ousará, desta vez, realmente enfrentar as potências tradicionais? Será que os anfitriões, Estados Unidos e México, conseguirão levar o público local ao delírio? E será que o Uruguai, mais de setenta anos após seu último título mundial, poderá voltar a ser um candidato sério?

O caminho para o sucesso será, portanto, tudo menos fácil. No entanto, na Espanha, acredita-se que isso é possível. A motivação para voltar ao topo talvez seja maior do que nunca.

Grande parte dessa esperança repousa na magia do pé esquerdo de Yamal. Ele sonha em se tornar campeão mundial antes dos 20 anos, algo que antes só Pelé e Kylian Mbappé conseguiram. Para Yamal, esta Copa do Mundo pode ser o momento em que uma carreira lendária realmente começa.

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima a cada dia. No próximo verão, veremos se a Espanha conseguirá se recuperar de vez ou se a sombra do declínio pós-2010 ainda paira sobre a equipe.