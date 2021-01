De Bruyne vira problema no City: até quando ele desfalca o time de Guardiola?

Disputando ponto a ponto a liderança da Premier League, o recebeu uma péssima notícia para a sequência da temporada. Kevin de Bruyne, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, está lesionado e perderá os próximos jogos do time de Pep Guardiola.

"É um golpe duro, mas temos que seguir em frente", resumiu o treinador espanhol. "Não estou dizendo nada que alguém já não sabia, é uma infelicidade para ele e para nós e temos que achar uma solução pois todos estão lutando nesta situação que estamos vivendo e temos que nos adaptar".

O meia belga sentiu uma lesão muscular no duelo contra o Aston Villa (em 20 de janeiro) e ficará ausente por até seis semanas. Ao todo, são nove partidas que De Bruyne pode ficar de fora, entre eles alguns duelos decisivos como:

Embora possa ficar de fora do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, De Bruyne deve ser reforço para o jogo de volta, que será disputado apenas no dia 13 de março.

De Bruyne é mais um jogador que desfalcará os Citizens. Sergio Agüero testou positivo para a Covid-19 e deve seguir fora do time por mais alguns jogos. Guardiola confirmou que o atleta teve sintomas e se sentiu mal nos primeiros dias da infecção.

PEP 💬 "O que queremos agora é que o Sérgio se sinta melhor. Ele se sentiu desconfortável após o teste positivo. Ele se sentiu muito cansado, com todos os sintomas. Espero que ele possa voltar passo a passo no treinamento. Há muito tempo sentimos falta do nosso melhor atacante."