De Bruyne supera Salah e é escolhido melhor jogador da Premier League

Kevin De Bruyne venceu o craque do Liverpool, Mohamed Salah, para ser eleito o Jogador da Temporada da Premier League pela segunda vez em sua carreira, após uma excelente campanha de 2021/22.

O craque do Manchester City derrotou o atacante do Liverpool - que ganhou o prêmio correspondente da Associação de Jornalistas de Futebol no início deste mês - para se juntar a um grupo raro de jogadores para ganhar a honra duas vezes. O belga recebeu o prêmio em 2019/20 e admitiu que foi uma honra conquistá-lo mais uma vez.

"Ganhar este prêmio pela segunda vez é uma conquista da qual estou muito orgulhoso", disse o meio -campista ao site oficial do clube.

"Há tanta qualidade na Premier League e é um prazer ser indicado com tantos outros grandes jogadores que tiveram temporadas incríveis em seus clubes."

"Acho que minhas atuações nesta temporada foram boas e estou feliz por ter contribuído com gols e assistências ao longo da temporada. Obrigado a todos os funcionários, treinadores e especialmente meus companheiros de equipe, porque sem eles não seria possível."

Quem De Bruyne venceu para ganhar o prêmio?

Além de Salah, o belga derrotou o companheiro de equipe João Cancelo, o lateral do Liverpool Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen do West Ham, Bukayo Saka do Arsenal, Son do Tottenham e James Ward-Prowse do Southampton para ganhar o prêmio. .

Curiosamente, enquanto De Bruyne se torna o primeiro jogador desde Nemanja Vidic, do Manchester United, a ganhar o prêmio pela segunda vez, também marca a segunda vez que ele não conseguiu conquistar o prêmio da Associação de Jornalistas de Futebol, tendo sido derrotado em 2019-20 por Jordan Henderson.

Somente no ano passado, quando Ruben Dias conquistou os dois prêmios, os vencedores foram iguais nas últimas quatro temporadas, com as seis ocasiões anteriores gerando um vencedor em cada ocasião.