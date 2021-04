De Bruyne lesionado deixa Manchester City aflito para semifinal da Liga dos Campeões

Meio-campista belga deixou o confronto contra o Chelsea, pela Copa da Inglaterra, com uma lesão e Guardiola está preocupado

Kevin De Bruyne deixou o Manchester City com uma dor de cabeça para a sequência da temporada. Com confrontos importantes nas próximas semanas como a final da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham (dia 25) e a primeira semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG de Neymar e Kylian Mbappé (dia 28).

Ainda no começo do segundo tempo na derrota por 1 a 0 diante do Chelsea na semifinal da Copa da Inglaterra, o meio-campista belga deixou o gramado com dores. Aparentemente, De Bruyne sentiu um desconforto no tornozelo em um lance contra N'Golo Kanté, pouco menos de três minutos após o apito do início da etapa final do jogo. Confira o lance no vídeo acima.

O Manchester City ainda não divulgou um posicionamento sobre De Bruyne. Ou seja, ainda não se sabe se foi apenas um desconforto ou uma lesão mais séria. No entanto, Pep Guardiola se mostrou preocupado com a situação de seu capitão.

"Não sei. Ele está com dor agora. Amanhã ele tem um teste com os médicos. Aparentemente não parece bom, mas veremos amanhã", disse o treinador do Manchester City em entrevista pós-jogo.

A sequência de jogos dos Citizens não é nada fácil. Além de defender a vantagem na liderança da Premier League, o time briga por taça e pela continuidade do sonho de chegar à final da Liga dos Campeões. Confira o calendário até o fim do mês de abril: