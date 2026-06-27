De Bruyne e Lukaku fazem história... e a Bélgica conquista uma de suas maiores vitórias

A seleção da Bélgica continuou a apresentar um ótimo desempenho na Copa do Mundo de 2026, após golear a Nova Zelândia por 5 a 1 na terceira e última rodada do Grupo 7, garantindo assim a liderança do grupo com 5 pontos, à frente da seleção do Egito pelo saldo de gols, e chega às oitavas de final com uma série de recordes históricos de seus astros.

A dupla Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku foram os grandes destaques da noite, depois que cada um deles alcançou conquistas sem precedentes na história da seleção belga no cenário mundial.

De Bruyne se tornou o primeiro jogador da história da Bélgica a marcar gols em três edições diferentes da Copa do Mundo (2014, 2018 e 2026), de acordo com estatísticas divulgadas pela rede “Opta”.

O capitão do Manchester City não se contentou com isso: tornou-se também o jogador mais velho a marcar um gol pela Bélgica na história da Copa do Mundo, aos 34 anos e 11 meses, superando o recorde anterior detido por Li Clijsters, que marcou aos 33 anos e 7 meses, segundo o “Stats Foot”.

Já Lukaku continuou a consolidar sua posição como um dos maiores atacantes da Bélgica ao longo da história, depois de elevar sua contagem para 6 gols na Copa do Mundo, assumindo sozinho a liderança dos maiores artilheiros da seleção belga na competição, superando o recorde de Marc Wilmots, que marcou 5 gols, de acordo com a “Opta”.

Graças à sua contribuição com um gol e uma assistência decisiva na partida de hoje, Lukaku elevou sua contagem para 8 participações em gols na história de suas participações na Copa do Mundo (6 gols e 2 assistências), superando Jan Kuelmans, Eden Hazard e Kevin De Bruyne, cada um dos quais contribuiu com 7 gols.

Além disso, o atacante do Napoli marcou seu gol apenas 56 segundos após entrar como reserva, tornando-se o autor do gol mais rápido marcado por um reserva belga na história da Copa do Mundo, quebrando o recorde anterior que pertencia a Marouane Fellaini, que marcou 5 minutos após entrar em campo contra os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2014, segundo o “Mister Sheep”.

Por sua vez, a seleção da Bélgica conquistou sua maior vitória na Copa do Mundo, superando seu recorde anterior com a vitória por 5 a 2 sobre a Tunísia na edição de 2018, de acordo com a conta “Mister Chip”.