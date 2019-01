De Bruyne comemora melhor forma física: "já me sinto muito melhor"

A lesão do jogador belga abriu espaço para Bernardo Silva mostrar seu talento, e ele conquistou a confiança de Guardiola

Kevin De Bruyne está voltando à sua boa forma, e Pep Guardiola já avisou ao belga que ele terá que fazer algo especial para reconquistar sua vaga no time titular, que está sendo ocupada por Bernardo Silva.

O jogador de 27 anos voltou a mostrar seu talento na vitória da FA Cup do Manchester City contra o Burnley, no último sábado (26), depois de um início de temporada conturbado por lesões.

“Para ser sincero, sábado foi a primeira vez em que realmente me senti renovado e muito mais afiado”, declarou De Bruyne em entrevista ao site oficial do clube.

“Os outros jogos que joguei recentemente foram bons, mas senti que tinha um equipamento extra pela primeira vez nesta temporada. Obviamente, estou tocando mais e começando a entrar no ritmo, por isso estou muito feliz”, acrescentou.

Mesmo que Guardiola tenha ficado encantado com a performance de De Bruyne em campo, o técnico catalão sabe que tem um bom pretexto para o meio de campo com Bernardo, o homem que mais se beneficiou da ausência do jogador belga - e possivelmente o melhor desempenho do City nos últimos anos.

É claro, os dois podem jogar juntos, como fizeram no confronto com o Burnley, mas o técnico do City está satisfeito em deixar De Bruyne ciente de que ele possui opções.

“Isso me dá muito incentivo, mas Kevin sabe que sua posição foi para Bernardo Silva, e Bernardo foi um dos melhores jogadores que tivemos nesta temporada na nossa equipe”, afirmou Guardiola em coletiva de imprensa. “Precisamos que Kevin volte, Benjamin Mendy, todos, e depois decidimos”.

O City ocupa o segundo lugar da tabela da Premier League, e seu próximo compromisso será contra o Newcastle, nesta quarta-feira (30).