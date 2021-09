De Bruno Henrique a Fagner: por que jogadores estão com fotos “cochichando” no Instagram?

Situação envolve uma movimentação do WhatsApp sobre privacidade

Bruno Henrique, Weverton, Fagner e Miranda, entre outros, são alguns dos atletas envolvidos em ação comercial de marketing do WhatsApp sobre privacidade de mensagens no aplicativo

O que une Fagner (Corinthians), Bruno Henrique (Flamengo), Gustavo Gomez, Weverton, Willian (Palmeiras), Miranda e Reinaldo (São Paulo), entre outros jogadores de futebol? Todos eles estão com fotos de perfil no Instagram “cochichando”, com uma mão tapando a boca.

A Goal apurou que trata-se de uma ação comercial de marketing do WhatsApp sobre a privacidade das mensagens no aplicativo.

Houve, inclusive, uma inserção comercial no intervalo do jogo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo. Nela, Bruno Henrique e Cristiane apareceram.