De bicho-papão ao secador ligado: Peru terá que "secar" rivais para seguir na Copa América

Time de Ricardo Gareca precisa de combinações de resultados para avançar às quartas de final

O veio para o duelo contra o cheio de esperanças de conseguir ser, novamente, o "bicho-papão" dos anfitriãos e, de quebra, atrapalhar o caminho rival e garantir a classificação às quartas de final da . Mas nada disso aconteceu. Os peruanos levaram um chocolate em Itaquera: 5 a 0 para a equipe de Tite e, agora, passarão o domingo e a segunda-feira com o secador ligado para conseguir avançar na competição.

O resultado em Itaquera animou as demais seleções que ainda lutam por uma vaga, como os argentinos.

Com 4 pontos e na terceira colocação do grupo A da Copa América, o Peru irá observar o desenrolar dos grupos B e C e torcer para as seguintes combinações:

da sobre o ;

Empate entre e Qatar;

Empate entre e .



Esse resultados seriam os ideais para os peruanos avançarem às quartas de final. No entanto, caso os resultados sejam:

Vitória do Paraguai sobre a Colômbia;

Que haja um vitorioso entre Argentina e Qatar;

Japão vencer o Equador.

O Peru estará eliminado da Copa América. Outras combinações, obviamente, podem acontecer e, já que não tem mais o poder da classificação em suas mãos, só resta aos peruanos torcerem contra os rivais. Do contrário, o time se despedirá da competição de forma melancólica tendo, inclusive, sofrido a pior goleada desde que está sob o comando de Ricardo Gareca.