De Benzema a Vinícius: Mourinho revive a famosa história do "gato" 16 anos depois

O português José Mourinho voltou às suas metáforas envolvendo gatos, cerca de 16 anos depois da frase célebre que dedicou ao francês Karim Benzema, recorrendo desta vez a um ditado português para criticar o momento do anúncio da punição ao brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid.

Após a partida da Roma, disputada na noite da última quarta-feira, Mourinho evocou a expressão "o gato escondido com o rabo de fora", numa referência ao que considerou uma atitude cujas motivações são difíceis de esconder, depois de Vinícius ter sabido de sua suspensão por quatro partidas no Campeonato Espanhol apenas duas horas antes do início do confronto pela competição europeia.

Mourinho e Benzema: a história do "gato" que entrou para a história do futebol

O início da história remonta, segundo reportagem publicada pelo jornal "Marca", a 11 de novembro de 2010, quando Mourinho, que então comandava o Real Madrid em sua primeira passagem pelo clube, usou uma curiosa comparação com gatos para descrever a situação de Benzema, que disputava com o argentino Gonzalo Higuaín a posição de atacante titular do time merengue.

O treinador português disse na ocasião: "Se você não tem um cachorro para ir caçar e tem um gato, você vai com o gato, porque não pode ir sozinho".

A frase surgiu no contexto da fala de Mourinho sobre como lidaria com a ausência de Higuaín, afastado dos gramados por uma hérnia de disco, e sobre a opção por Benzema no time titular na partida entre Real Madrid e Real Zaragoza.

A declaração não passou em branco: tornou-se uma das falas mais célebres associadas à trajetória do treinador português e também ficou marcada na memória de Benzema, que anos depois admitiu: "Por causa da história do gato que Mourinho inventou, perdi a cabeça e disse a ele o que tinha de dizer".

"O gato já não está escondido": Mourinho ataca o momento da punição a Vinícius

Após 5816 dias de sua declaração célebre sobre Benzema, Mourinho voltou às suas metáforas envolvendo gatos, mas desta vez em um contexto completamente diferente, ao criticar o momento do anúncio da suspensão de quatro partidas imposta a Vinícius Júnior.

Mourinho afirmou na entrevista coletiva após a partida da Roma: "Vocês me permitem fazer uma pergunta? É normal que um jogador saiba, duas horas antes da partida, que vai ser punido com quatro jogos de suspensão? Não precisam me responder. Isso é normal? Eles não podiam anunciar a decisão agora ou amanhã de manhã? Era preciso anunciá-la enquanto estávamos a caminho do estádio?".

E acrescentou o treinador português, recorrendo ao ditado popular de seu país: "Em português, dizemos: o gato está escondido, mas o rabo está de fora. Acho que o gato já não está escondido agora".

Mourinho seguiu em seu ataque: "O gato age com liberdade, e há coisas que acontecem sem nenhum pudor. Ele age com liberdade. Que isso aconteça duas horas antes da partida, com um jogador que pertence a um clube espanhol que deu três pontos em favor da reputação do futebol espanhol, isso não me parece normal".

E encerrou suas declarações dizendo: "Mas passei a ver essas coisas como normais, porque o gato já não está escondido. Essa é a pergunta?".

O que significa o ditado português usado por Mourinho?

O ditado português "Gato escondido com o rabo de fora", que significa literalmente "gato escondido com o rabo de fora", é usado para descrever alguém que tenta esconder algo, seja um segredo ou uma má conduta, mas o faz de maneira tão malfeita que deixa evidente aos outros aquilo que tenta ocultar.

O ditado carrega um sentido próximo da expressão espanhola "Se le ve el plumero", dita quando se revelam as intenções de alguém que tenta encobri-las, ou da expressão "tentar tapar o sol com um dedo", numa referência à tentativa de esconder uma verdade evidente.

Ao evocar esse ditado, Mourinho dirigiu uma crítica ferina ao momento do anúncio da punição a Vinícius, considerando que o que aconteceu já não é algo que se possa esconder, num retorno marcante ao seu célebre repertório, que há cerca de 16 anos já havia sido associado ao nome de Benzema.