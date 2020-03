De artilheiro do Vasco a “zicado”: 2020 tem sido ingrato para Marrony

Sofrendo pressão da torcida vascaína, atacante ainda não balançou as redes na temporada

Despertando novamente a ira dos torcedores neste domingo (8) com um novo empate sem gols na , desta vez diante do Volta Redonda, o chegou a dois pontos e ocupa a quarta posição do Grupo B da competição. E Marrony foi um dos principais alvo doz cruzmaltinos na internet.

Após uma boa temporada em 2019, Marrony iniciou 2020 valorizado. Suas atuações fizeram com que e -PR o sondassem, sendo que o clube paulista ainda ofereceu uma proposta que desagradou ao Vasco. Este ano, porém, o desempenho ainda não se repetiu.

Se no último ano o jogador ganhou destaque com as suas atuações e foi o artilheiro da equipe ao lado de Yago Pikachu, com nove gols, neste início de temporada o jovem ainda não sabe o que é balançar as redes - a não ser contra.

Na primeira fase da Copa do , Marrony fez gol contra no empate em 1 a 1 com o Altos (PI) — que garantiu a classificação vascaína para a segunda fase da — ele também não foi bem nos lances ofensivos e saiu vaiado.

Novamente sendo alvo da torcida vascaína neste domingo (8), tanto o clube quanto os torcedores esperam muito de Marrony. No entanto, vale ressaltar que o jogador possui apenas 21 anos e precisa ganhar experiência.

O time de Abel Braga apresentou muita dificuldade para criar jogadas e se viu algumas vezes enrolado para sair com a bola da defesa. Com o meio-campo sendo o principal ponto fraco da equipe, jogar a responsabilidade apenas para Marrony é pesado, mas seus números também não são dos melhores.

Em 2020, o jogador registrou 31 finalizações, com apenas seis no alvo e nenhum gol marcado.

