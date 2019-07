DAZN transmite jogos de Manchester City e Chelsea no Japão; como assistir

Os amistosos poderão ser vistos no Brasil com narração em português no DAZN; o primeiro mês de uso da plataforma é gratuito

O DAZN traz mais uma novidade para os apaixonados por futebol. O primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo do mundo comprou os direitos dos amistosos que e vão realizar no antes do início da temporada 2019/20.

Os Citizens fecharam um acordo que faz do DAZN um parceiro oficial do clube no Japão, incluindo a transmissão do amistoso com o Yokohama F. Marinos, no próximo dia 27, além de ativações e outras novidades para o público curtir a passagem do City de Guardiola pelo país.

O Chelsea, por sua vez, também assinou com o DAZN e entra em campo já nesta sexta-feira (19), diante do Kawasaki Frontale, em partida que poderá ser acompanhada ao vivo ou quando quiser por quem tem acesso ao serviço de streaming.

Martyn Jones, vice-presidente executivo do DAZN Japão, exaltou a parceria com o City: “estamos felizes em colaborar com o campeão da Premier League, no primeiro jogo no Japão. O clube compartilha a ética do DAZN em mudar o jogo e inovar para impulsionar o sucesso, por isso é uma parceria natural e desenvolverá fundações para melhorar ainda mais o relacionamento dos clubes com os fãs no Japão".

⚽️ Delighted to announce that @DAZN_JPN are our exclusive live host broadcaster for Galaxy Entertainment EUROJAPAN CUP 2019 - Yokohama F. Marinos v City on 27 July 2019!



🇯🇵 #mancity pic.twitter.com/V02cfdH0ei — Manchester City (@ManCity) 9 de julho de 2019

Vale ainda destacar que ambos os amistosos serão "co-exclusividades" entre o DAZN e os canais oficiais dos dois clubes no YouTube.

No , a parceria se junta a outras competições da elite do futebol já transmitidas pelo DAZN , como a , a francesa, a italiana e a do Campeonato Brasileiro. O serviço de streaming também oferece campeonatos de tênis feminino do WTA, MMA, Fórmula Indy, Moto GP e boxe.

OS JOGOS

Kawasaki Frontale x Chelsea - sexta-feira (19), às 7h (de Brasília), com narração em português

Yokohama F. Marinos x Manchester City - 27 de julho, às 7h30 (de Brasília), com narração em português

QUANTO CUSTA O DAZN E COMO ASSISTIR?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.