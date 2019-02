DAZN terá show para jogo do Santos com Mourinho e Júlio César

O DAZN vai lançar mais uma novidade para o público brasileiro nesta terça-feira (12). Antes, no intervalo e após o jogo entre River Plate-URU e Santos, pela Copa Sul-Americana, ninguém menos que José Mourinho será atração da maior plataforma streaming de esportes no planeta.

O treinador português será um dos convidados de um programa sobre a partida, que será produzido desde Milão e terá ainda as presenças do ex-goleiro Júlio César e da apresentadora Mari Fontes. O show começa às 18h45 (horário de Brasília).

Quando o jogo começar, quem vai comandar a transmissão é Dudu Monsanto, que terá os comentários de Cristian Dionísio. A equipe de Milão, com Mourinho, Júlio César e Mari Fontes, ainda volta no intervalo e no pós-jogo, para que você confira tudo sobre o jogo de estreia do Santos na Sul-Americana.

Você pode acompanhar tudo nas redes sociais do DAZN (Facebook e Youtube), no Facebook do Santos e da Copa Sul-Americana e aqui na Goal.