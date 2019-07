DAZN lança série para contar bastidores de Atlético-MG x Botafogo, pela Sul-Americana

Torcedores poderão acessar os bastidores e explorar a história deste duelo que já protagonizou momentos inesquecíveis no futebol brasileiro

O DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda do mundo, vai lançar, nesta terça, uma série especial sobre o confronto de dois gigantes brasileiros pela . “Versus: x ” é um conteúdo exclusivo da plataforma para retratar os bastidores do duelo, um dos mais importantes do torneio até agora.

A série, que foi produzida junto com o Grupo LX, terá três episódios com cerca de dez minutos cada. A ideia é mostrar os passos das duas equipes durante todo o confronto. O primeiro capítulo, que vai ao ar nesta terça, por volta de 18h, vai mostrar como Atlético-MG e Botafogo se prepararam para o confronto decisivo para os dois clubes no torneio.

Além de imagens exclusivas dos treinos e bastidores, a produção contará com entrevistas de jogadores e técnicos dos dois times. O segundo episódio vai ao ar em 30 de julho e o terceiro será lançado em 2 de agosto.

“O objetivo da série é mostrar, sob uma nova ótica, tudo que envolve um confronto decisivo de grande rivalidade como e Botafogo. E, a partir deste conteúdo, resgatar a essência do futebol pautada na expectativa, preparação e competitividade. Vamos contar uma única história contrastando dois lados diferentes”, disse Sérgio Floris, VP de Conteúdo Original, Direitos e Parcerias de Conteúdo do DAZN no .