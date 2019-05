DAZN fecha com MLS e transmitirá jogos de Ibrahimovic, Rooney e Schweinsteiger

Liga de futebol da América do Norte terá partidas exclusivas no serviço de streaming; O primeiro mês de uso da plataforma é gratuito

O DAZN tem mais um campeonato em seu cardápio. Nesta sexta-feira (24), o primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo do mundo, anunciou um acordo para transmitir a ( ) norte-americana pelos próximos quatro anos. Nomes como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, entre outros estão entre os maiores destaques da competição.

A transmissão da MLS começa já nesta sexta justamente com o time de Ibrahimovic em campo: a partir das 20h (de Brasília), o DAZN mostra x . Na sequência, às 22h, a plataforma transmite e , sempre com narração em português.

No sábado, mais um jogo estará à disposição, com Cincinnati e New York RB, a partir das 20h30. No DAZN, além de ver as partidas ao vivo, o usuário pode assistir aos jogos quando quiser em praticamente todos os dispositivos com conexão à internet.

O serviço oferece o primeiro mês grátis para quem entrar na plataforma. A partir desse período, a mensalidade é de R$ 37,90, sem contrato e com cancelamento a qualquer momento.

No , a MLS norte-americana se junta a outras competições da elite do futebol já transmitidas pelo DAZN, como a , a francesa, a italiana e a do Campeonato Brasileiro. O serviço de streaming também oferece campeonatos de tênis feminino do WTA, MMA, Fórmula Indy, Moto GP e boxe.