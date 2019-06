DAZN fecha com a Band para transmitir Série C também na TV Aberta

Jogos serão transmitidos aos sábados para o Norte e Nordeste do país a partir das 17h

O DAZN e a TV Bandeirantes anunciaram nesta sexta-feira (7) uma parceria para que o canal transmita na TV aberta jogos da .

O DAZN é o primeiro serviço de streaming do mundo dedicado somente à transmissão de esporte e tem os jogos da Série C em seu aplicativo.

"A parceira com o DAZN faz parte do projeto da Band de ter uma grade esportiva bem competitiva, atendendo uma demanda do público por uma programação com muito esporte", disse José Emílio Ambrósio, diretor de Esportes do canal.

Os jogos serão transmitidos para o Norte e o Nordeste do país às 17h dos sábados. A estreia será já neste sábado (8) com o jogo entre e Volta Redonda.

A narração é de Matheus Sukar e os comentários de Aderval Barros.

Além da Série C do Brasileirão, o DAZN tem os direitos da italiana, francesa, CONMEBOL Sul-Americana, , , Copa da e Francesa.