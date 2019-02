DAZN é lançado na Espanha e chega ao seu oitavo país do planeta

Antes de ser lançada oficialmente no Brasil, Plataforma de streaming em esportes inicia sua operação no país ibérico

Anunciado desde o fim do ano passado, o DAZN será lançado oficialmente na Espanha nesta quarta-feira, 26. Trata-se do oitavo país do planeta a receber a única plataforma de streaming exclusivamente voltada para esportes. Nas próximas semanas, o Brasil será o novo a ter o serviço.

“Este é o começo de uma nova era para os fãs de esporte espanhóis, que estão se juntando à revolução do esporte acessível, flexível e dinâmico que nós estamos espalhando pelo mundo. A Espanha é uma nação de amantes do esporte e eles estão prontos para a mudança. Eles querem uma nova maneira de assistir a esportes e estamos incrivelmente orgulhosos de fazer isso acontecer, expandindo rapidamente nossos negócios internacionalmente”, disse Simon Denyer, CEO do DAZN Group.

Além da Espanha e, futuramente, do Brasil, o DAZN já está presente em Japão, Alemanha, Áustria, Suíça, EUA, Canadá, Alemanha e Itália. Na Espanha, a plataforma terá direito de competições como Premier League, três divisões da MotoGP, EuroLiga de basquete e várias outras atrações. A assinatura mensal vai custar 4,99 euros.

No Brasil, os direitos assegurados são Ligue 1, Serie A e Copa Sul-Americana. Desde dezembro o DAZN vem exibindo, de maneira promocional, partidas destes três campeonatos em suas redes sociais. O valor da assinatura ainda não foi definido e será divulgado próximo ao lançamento oficial.