DAZN anuncia José Mourinho como embaixador global da plataforma

Entre os mais bem-sucedidos profissionais da Europa, treinador português destaca inovação nas transmissões da nova plataforma

No mesmo dia em que lançou a plataforma na Espanha e anunciou a parceria com Neymar, o DAZN confirma oficialmente José Mourinho como embaixador global. O único serviço de streaming exclusivo de esportes terá o treinador multicampeão atuando como comentarista de alguns eventos em 2019.

“DAZN está dando aos fãs de futebol um novo jeito de aproveitar o esporte e os jogadores que eles amam. O estilo de cobertura deles é diferente do que eu já experimentei antes. Eu gosto da autenticidade deles e de como eles superam as barreiras da transmissão esportiva. Estou animado em me juntar ao DAZN como embaixador global e me conectar com fãs de futebol de todo o mundo por meio dessa plataforma”, disse Mourinho.

O português, campeão da Champions League duas vezes, por Porto e Inter, já atuou como comentarista em dois jogos da primeira fase da Sul-Americana. Em um deles, ganhou repercussão ao elogiar o futebol de Gustagol, atacante corintiano que na ocasião fez o gol de empate de seu time contra o Racing, na Arena Corinthians.

Mourinho se junta a Neymar, Cristiano Ronaldo, o boxeador Saúl “Canelo” Alvarez e o motociclista Marc Marquez como embaixadores globais da marca.

O DAZN será lançado oficialmente no Brasil em algumas semanas, mas desde dezembro vem exibindo, ao vivo e de graça, partidas das três competições em suas redes sociais.