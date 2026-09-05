O PSV venceu o Ajax por 3 a 1 neste sábado, na Johan Cruijff ArenA, mas logo após o apito final o assunto principal passou a ser a dura pancada que Ruben van Bommel deu em Aaron Bouwman. Davy Klaassen contou sua versão diante das câmeras da ESPN.

O meio-campista já havia sido substituído no momento do incidente, aos 79 minutos, mas, assim como o restante do banco do Ajax, correu em disparada para dentro de campo. “Tenho que dizer que entrei para tentar acalmar tudo”, contou Klaassen.

“Vi que Van Bommel chegou atrasado e acertou Aaron em cheio. Para mim, isso não é nada além de cartão vermelho. Talvez eu esteja completamente maluco? Não sei”, disse Klaassen, antes de Milan van Dongen confirmar que todo o estúdio da ESPN também achou que era lance para vermelho.

“Vi o Aaron caído e falei para o árbitro (Sander van der Eijk, nota da redação): ‘O que vamos fazer? O que é isso?’. Mas ele chamou de infeliz”, revelou Klaassen, com um sorriso cínico, sem entender absolutamente nada da explicação de Van der Eijk.

Ainda assim, Klaassen sabe que não foi por causa do árbitro que o Ajax perdeu para o PSV. Ele entende que havia espaço para mais. “Acho que deixamos escapar principalmente no primeiro tempo. Tivemos duas, três chances muito grandes. A desvantagem de 2 a 1 no intervalo não estava de acordo com o que foi o jogo.”

“No ano passado fomos muito mal, agora melhoramos bastante. Mas precisamos vencer esse tipo de jogo se quisermos ficar à frente do PSV. Agora temos três pontos perdidos a mais, e vamos ter que recuperar isso.

“É uma pena, porque isso ofusca um jogo muito divertido”, acrescentou então Hugo Borst às palavras de Klaassen sobre o incidente entre Van Bommel e Bouwman. “Em primeiro lugar por causa do Bouwman, mas também por causa do Van Bommel. Isso realmente vai grudar nele. Ele precisa fazer algo a respeito. Isso é um comportamento absurdo.”