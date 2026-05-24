Davy Klaassen luta para conter as lágrimas e resume a temporada do Ajax em uma única palavra dolorosa

Davy Klaassen mostrou-se visivelmente emocionado diante das câmeras da ESPN após o jogo entre Ajax e FC Utrecht (1 a 1, 4 a 3 nos pênaltis). O time de Amsterdã conseguiu, nos pênaltis, garantir a vaga nas eliminatórias da fase preliminar da UEFA Conference League.

Klaassen estava em lágrimas em campo. “A temporada inteira foi difícil. E então, hoje, esse apoio e o carinho que você sente”, disse ele, visivelmente emocionado. “Acho que esta foi uma temporada péssima para todos nós e, se conseguimos encerrá-la assim, todos juntos, então o carinho dos torcedores está lá.”

Se a diretoria do Ajax pedir conselhos, ele sabe qual será sua resposta. “Se eles vierem nos próximos dias, vou dizer primeiro: ‘um tempo de descanso’. Tenho outras coisas na cabeça e quero aproveitar um pouco”, disse o autor do primeiro gol.

“O que eu digo é: não foi uma temporada legal. É claro que a culpa é nossa. Você simplesmente não quer mais uma temporada assim”, afirmou Klaassen.

A diretoria do time de Amsterdã não precisa procurar o meio-campista por enquanto. “Por enquanto, não”, disse ele com muita firmeza.

O jogador do Ajax gosta de ficar mais tempo na capital. “Se você sente o amor, então eu gostaria de fazer parte disso novamente para que o Ajax volte a ser o que era”, concluiu Klaassen.

O Ajax entra na segunda fase preliminar da Conference League. Se o time de Amsterdã passar por essa fase, ainda terá que superar mais duas fases preliminares para se classificar para a fase principal do torneio.