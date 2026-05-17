Davy Klaassen fala com toda a franqueza sobre a jogada do pênalti do Ajax: "Se eu vejo assim..."

Davy Klaassen entende que Joey Kooij não lhe concedeu o pênalti, segundo afirmou o capitão do Ajax em entrevista à ESPN após o confronto contra o sc Heerenveen (0 a 0).
Após pouco mais de uma hora de jogo, Klaassen foi segurado pela camisa por Marcus Linday dentro da área, o que o impediu de chutar com precisão.
Naquele momento, o meio-campista pediu a Kooij para consultar as imagens, mas o árbitro de plantão não quis fazê-lo.
Após o jogo, Klaassen compreende a decisão de Kooij. “Naquele momento, achei que fosse um pênalti claro. Agora que vejo assim… Não é cem por cento”, conclui.
Klaassen também é questionado sobre o campo em Heerenveen, que sofreu bastante com a chuva. “Sim, estava impraticável, mas cabe aos responsáveis em Zeist se pronunciarem sobre isso.”
Devido ao empate sem gols, o Ajax agora se prepara para as eliminatórias da Conference League. Os amsterdenses jogam na quinta-feira contra o FC Groningen no KRAS Stadion, já que o Johan Cruijff ArenA está reservado para Harry Styles.