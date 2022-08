Davó recusa proposta da Rússia e segue no Bahia; atacante não quer deixar o Brasil

Atacante quer seguir no Brasil e sonha em fazer história no Bahia

Matheus Davó seguirá no Bahia. O atacante, que vive ótima fase na Série B, recusou uma proposta do futebol da Rússia e decidiu seguir a sua carreira no Tricolor.

Como soube a GOAL, o jogador não pretende deixar o Brasil tão cedo. Apesar de ser uma proposta muito superior financeiramente, Davó preferiu seguir no Bahia e quer ajudar a equipe a voltar para o principal cenário do futebol brasileiro.

O atacante de 23 anos quer fazer história no Tricolor. O jogador revelou viver a melhor fase de sua carreira e também agradeceu ao Bahia por todo o desenvolvimento que está vem tendo nesta sua passagem.

Quem lamenta a recusa de Davó é o Corinthians. Contratado pelo clube do Parque São Jorge em janeiro de 2020, o atacante não teve espaço no clube e vive sua melhor fase na carreira no Bahia. O Timão estava disposto a negociá-lo.

Com a camisa do Timão, Davó disputou apenas sete jogos oficiais, mas anotou dois gols. Depois, foi emprestado ao Guarani, Philadelphia Union, da MLS nos Estados Unidos, e também ao São Bernardo.