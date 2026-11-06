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O defensor do Milan Davide Bartesaghi fez uma avaliação contundente da atuação de sua equipe após a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros. O jovem não poupou críticas ao comentar a postura do elenco em seu mais recente compromisso europeu, no San Siro.

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Um colapso mental em San Siro

O clima em San Siro ficou hostil na noite de quinta-feira, quando o Milan sofreu uma derrota desanimadora para o Ferencvaros, da Hungria. Apesar de chegar à partida embalado por vitórias recentes em competições nacionais, o Milan esteve muito abaixo do seu nível habitual, o que provocou uma avaliação dura dentro do vestiário. Bartesaghi, escolhido para atuar no confronto europeu, não poupou palavras ao analisar por que o gigante italiano não correspondeu em uma ocasião tão importante.

“Os dados falam por si. É um problema mental”, disse Bartesaghi ao Milan News em uma entrevista franca após a partida, na zona mista. O jovem lateral demonstrou incredulidade com a forma como a equipe encarou um confronto continental tão decisivo. “Acredito que não se pode entrar em campo com essa atitude. Precisamos nos questionar sobre isso e encontrar respostas. A partir de amanhã, faremos isso e tentaremos garantir que não aconteça de novo.”

Questionamentos sobre preparação e respeito

Muitos observadores questionaram se a equipe de Ruben Amorim havia subestimado o adversário, mas Bartesaghi rejeitou a ideia de que o excesso de confiança tenha sido a principal causa do resultado. Ele admitiu, porém, que a falta de intensidade no início foi a pior que viu nesta temporada. A incapacidade de igualar a energia dos visitantes acabou sendo decisiva: o Milan não conseguiu impor ritmo nem dominar o jogo durante os noventa minutos em San Siro.

“Não acho que tenhamos subestimado o adversário, porque, se tivéssemos pensado assim, seria algo muito, muito negativo”, explicou o defensor. Ele observou que a equipe já havia tido dificuldades para começar partidas bem, mas que esta atuação atingiu um novo ponto baixo. “O problema é que, às vezes, não conseguimos entrar em campo com a atitude certa desde o início, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu neste ano. Acredito que hoje à noite foi a pior. Como disse antes, precisamos fazer tudo para garantir que isso não aconteça de novo”, acrescentou.

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Uma semana de progresso desperdiçada

A derrota veio em um momento particularmente doloroso para o Milan, que parecia ter reagido após vencer o clássico de Milão. O ânimo gerado por aquele resultado se dissipou rapidamente com o revés europeu. Bartesaghi observou que os treinos antes da partida haviam sido produtivos, o que tornou o colapso em campo ainda mais difícil de assimilar para a comissão técnica e os jogadores.

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Em declarações a outros veículos, o jovem lamentou que uma única noite de atuação ruim tenha apagado dias de trabalho em Milanello. “A verdade é que precisávamos conversar entre nós. A atuação dispensa comentários. Entramos em campo sem uma boa atitude. Arruinamos uma semana que havia sido boa. Precisamos arregaçar as mangas a partir de amanhã e trabalhar”, disse à Sky Sport Italia.

De frente para a dura realidade

Enquanto o Milan tenta se recuperar, as atenções se voltam para uma desgastante viagem para jogar fora de casa na próxima fase da competição. Bartesaghi ressaltou que a equipe não pode esperar levar um “tapa na cara” para começar a jogar com a urgência necessária. Ele apontou que a falta de garra e a incapacidade de ganhar as segundas bolas foram fatores decisivos para que o Ferencvaros aproveitasse os erros do Milan ao longo da noite.

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“Sabíamos de tudo, inclusive sobre o adversário. Estamos treinando bem durante a semana e, especialmente depois do clássico, estávamos com o entusiasmo certo. O sinal de alerta só veio mais tarde, em campo. Faltou atitude desde o começo. No segundo tempo, tentamos reagir o máximo que pudemos, mas não conseguimos. Precisávamos ter reagido imediatamente, sem esperar levar um tapa”, concluiu Bartesaghi.