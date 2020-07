"David Silva ofuscou Robinho desde que chegou", diz ícone do Manchester City

Ex-companheiro afirma que meia espanhol merece mais elogios do que recebeu em seu período na Inglaterra

Perto de se despedir do , David Silva se destacou no clube inglês desde seu primeiro dia na . Quem afirmou isso foi um ex-companheiro do espanhol nos citizens, Micah Richards, afirmando que rapidamente o meia tirou os holofotes de Robinho, grande contratação do City na época.

"Ainda me lembro da primeira sessão de treinamento de David no antigo centro de treinamento do City, no verão de 2010, porque foi muito bom", relembrou Richards em entrevista à BBC Sport. "Eu sabia um pouco sobre ele porque o havia visto jogar pela , mas ele ainda surpreendeu a todos. A técnica dele? Uau. Apenas Uau."

O City começava a investir mais em jogadores, porém o ex-lateral destaca que ninguém causou tanto impacto logo de cara como o espanhol. “Eu estava acostumado a ver bons jogadores chegarem por muito dinheiro ao City até então, mas ninguém haviase destacado imediatamente como ele. Todo mundo estava olhando para ele e pensando o mesmo que eu: 'o que assinamos aqui?'."

Na época, a grande estrela dos citizens era Robinho, "roubado" do Chelsea. O time azul de Manchester pagou 40 milhões de euros pelo ex- (cerca de R$ 96 milhões na época) que estava no . E Richards recordou como Silva ofuscou o brasileiro em pouco tempo.

"Já tínhamos Robinho no time, que gostava de um drible ou dois, mas David podia vencer qualquer um e também tinha o passe. Sim, ele era pequeno, mas isso nunca iria impedi-lo. Ele tinha uma classe diferente de tudo o que tínhamos visto antes, e eu soube imediatamente que ele seria um dos melhores de todos os tempos."

David Silva se despede do City sendo um dos principais jogadores da última década - e da história - do clube. Desde 2010, o espanhol conquistou quatro Premier Leagues, cinco Copas da Liga Inglesa e duas Copas da Inglaterra, podendo vencer a terceira - o City está na semifinal do torneio. Por outro lado, Robinho, não ganhou título algum e marcou apenas 16 gols em 53 partidas.

“David é um jogador especial, então aproveite para assisti-lo enquanto pode. Sei que ele é amado pelos fãs do City e apreciado muito além do Etihad Stadium, mas ainda não tenho certeza de que ele receba todos os elogios mais amplos que merece pelo que trouxe para o futebol inglês desde que chegou em 2010", afirmou Richads.

"A vida sem ele vai ser muito estranha quando ele sair no final da temporada", concluiu. Silva não tem um destino certo para dar sequência em sua carreira. Especula-se que o espanhol irá para a .